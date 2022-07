Familles d'accueil et Ukrainiens organisent un pique-nique convivial à l'hippodrome de Pompadour

Andriana est accueillie par Pierre depuis son arrivée, aujourd'hui elle travaille et apprend le français.

Alors que l'Ukraine entre dans son sixième mois de guerre face à la Russie, les déplacés accueillis en Corrèze sont toujours pris en charge par les associations afin de les intégrer en France. Une trentaine de personnes, familles d'accueil, Ukrainiens et membres de l'association Accueil Familles du Monde se sont réunies à l'hippodrome de Pompadour, en Corrèze, pour partager un pique-nique.

C'est le troisième organisé par l'association. L'occasion de se rencontrer, créer du lien mais aussi discuter des problématiques rencontrées : comme le budget que représente l'accueil de certains déplacés ou encore la difficulté de trouver un travail ou un logement pour les rendre indépendant. L'Association Accueil Familles du Monde, à Arnarc-Pompadour, a déjà accompagné une cinquantaine de personnes ayant fui la guerre. Elle continue de se mobiliser mais se sent oubliée par les collectivités territoriales.

L'association et les familles d'accueil n'ont reçu aucune aide

Si les déplacés ukrainiens peuvent bénéficier de la carte ADA (une carte de débit distribuée aux demandeurs d'asile), les familles d'accueil et les associations n'ont reçu aucune aide de la part de l'état ou des collectivités territoriales. Claudine Charieyras, présidente de l'association Accueil Familles du Monde, reconnaît que la carte ADA est une aide conséquente pour les Ukrainiens (une personne seule peut recevoir entre 200 et 426 € en fonction de l'hébergement) puisqu'avec cette carte, ils peuvent acheter des vêtements, de la nourriture, des protections hygiéniques. C'est une somme qui n'est pas à destination des familles d'accueil qui couvrent toujours les frais de déplacement, l'eau et l'électricité.

La problématique du logement aussi est posée. L'Association aimerait que les logements inoccupés de l'IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Equitation) de Pompadour puissent être loués ou mis à disposition des déplacés. Claudine Charieyras a sollicité le ministère de l'Agriculture, dont dépend l'IFCE, "ils ont répondu qu'accueillir les populations n'est pas la mission principale de l'IFCE. Sauf que ce n'était pas non plus la mission principale de toutes ces familles d'accueil qui se sont tout de même mobilisées au lendemain du 24 février". Pour l'instant, quelques logements ont été mis à disposition par le Conseil Départemental de la Corrèze ainsi que la mairie de Lubersac.