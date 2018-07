Nancy, France

Il y aura seize fans zone officielles en Meurthe et Moselle dont deux à Nancy, une à Longwy et une dernière à Lexy qui peuvent potentiellement regrouper plus de 1000 personnes mais aucune des retransmissions enregistrées ne se fera en plein air, il s'agit de lieux clos.

Pour chacun de ces lieux, les organisateurs doivent respecter les consignes strictes imposées par la préfecture, cela signifie la mise en place de dispositifs anti-percussions, des vigiles aux entrées, des fouilles par palpations, un service de secours clairement signalé et un dispositif d'évacuation opérationnel.

Mais ce n'est pas tant l'organisation des fans zones qui inquiète les autorités, que le déferlement de supporters qui envahissent ensuite les centres- ville pour laisser éclater leur joie.

Une centaine de policiers et une demi compagnie de CRS seront mobilisés à Nancy

A l'issue de la finale qui a opposé la France à la Belgique mardi dernier, quelques incidents ont eu lieu au centre ville de Nancy et notamment sur la place Stanislas où plus de 5000 personnes se sont rendues pour fêter la victoire des bleus. Les autorités avouent qu'elles ont été surprise de voir autant de monde mais pour dimanche, les forces de l'ordre se disent prêtes, le nombre de policiers a été multiplié par trois et une demi compagnie de CRS sera mobilisée, soit au total environ 130 fonctionnaires, sans compter également les policiers municipaux.

Dans les Vosges, la mairie d'Epinal, elle, a décidé de fermer toutes les rues menant à la place des Vosges afin que rien ne puisse entacher le déroulement de la fête.