Fanny Pidoux, conseillère régionale : "Le droit à l'avortement doit être garanti, aujourd'hui il ne l'est pas"

"En France, le droit à l'IVG (Interruption volontaire de grossesse) est accessible, il est écrit dans la loi, mais il n'est pas encore fondamental", déplore Fanny Pidoux, conseillère régionale déléguée à l'égalité femme/homme, à la lutte contre les discriminations et au handicap.

"C'est une évidence, quand on est mobilisé sur des questions d'égalités, de s'associer à une initiative comme celle-là", poursuit l'élue. Derrière un engagement politique, il y a aussi pour Fanny Pidoux des convictions et une histoire personnelles. "Autour de nous, on a tous vécu des situations où on a été exposés à la question de l'avortement."

Pendant le premier confinement (...) l'avortement n'a pas été jugé comme indispensable - Fanny Pidoux

"Aujourd'hui, on est en pleine pandémie, on traverse une crise multiple", poursuit Fanny Pidoux, signataire du nouveau Manifeste des 343, paru dans Le JDD, ce dimanche. "Je pense que le droit des femmes doit être garanti dans un contexte comme celui-ci, mais il ne l'est pas parce que l'accès n'est pas efficace."

L'élue du Centre-Val de Loire prend alors exemple sur le premier confinement : "On s'est demandé si on allait maintenir les avortements ou s'il fallait les déprogrammer dans le cadre du plan blanc". Ce questionnement souligne pour elle le fait qu'en France, "l'avortement n'a pas une évidence, ça n'a pas été jugé comme indispensable alors même qu'il y a des contraintes en terme de délais".

Ces contraintes de délai, justement, sont au cœur de la tribune signée par l'élue mais aussi par l'actrice orléanaise Laure Calamy, récemment récompensée aux Césars. Dans ce nouveau manifeste, les artistes, politiques et militantes réclament l'allongement du délai d'accès à l'IVG en France, pour le faire passer de 12 à 14 semaines.

Une pétition en ligne

Il y a cinquante ans, le Manifeste des 343 a permis d’inscrire dans la loi le droit à l’avortement. "Mais il reste des progrès à faire : aujourd’hui, il y a un risque pour notre santé, notre situation sociale, parce que si on a pas accès à l’IVG dans les délais, on peut aller à l’étranger, dans des pays où les délais sont plus longs, mais ça coûte entre 600 et 3.000 euros", explique Fanny Pidoux.

"Il y a aussi la question des violences obstétricales : est-ce que l'IVG a été faite dans les meilleures conditions pour les femmes ? Et on sait tous que, non, ça n'est pas optimal", poursuit la signataire du manifeste.

La tribune, publiée ce dimanche à l'initiative notamment de l'orléanaise Sarah Durocher, co-présidente nationale du planning familial, a utilisé un symbole fort : 343 signatures. "Maintenant, on veut étendre la lutte", ajoute Fanny Pidoux. Une pétition a donc été lancée en ligne en prolongement du texte, elle est accessible à tous et à toutes.