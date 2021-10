Fareva à Idron ne produira pas de vaccin contre le coronavirus

Il n'y aura pas de vaccin contre le coronavirus produit dans les Pyrénées-Atlantiques, à Idron sur le site de l'usine Fareva. Le laboratoire allemand CureVac annonce ce mardi 12 octobre l'abandon du développement de son premier vaccin parce que "l'efficacité s'est révélée décevante". L'objectif serait de se concentrer sur un nouveau sérum plus prometteur. En juillet, le laboratoire avait expliqué que les résultats de son étude clinique montraient une efficacité de seulement 48%, un taux bien plus faible que les vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna.

Le président Emmanuel Macron avait annoncé au mois d'avril que les sites de Fareva dans les Pyrénées-Atlantiques et dans le département de l'Eure se chargeraient de mettre en flacon le vaccin CureVac. Le laboratoire allemand annonce aussi vouloir lancer une étude sur le vaccin deuxième génération qui prend en compte les variants pour une homologation "courant 2022".