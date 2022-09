Fast-food à Toulouse : "On se laisse manger notre gastronomie toulousaine", estime le chef Yannick Delpech

McDonald's va ouvrir un quinzième restaurant dans Toulouse, KFC et Five Guys ont aussi investi l'hypercentre. Y a-t-il trop de fast-food dans la quatrième ville de France ? Le chef tarnais Yannick Delpech, notamment installé à Toulouse, estime qu'une régulation est nécessaire.

Le nombre de fast-food augmente à Toulouse et dans l'ensemble de la Haute-Garonne. KFC s'est installé il y a quelques semaines à la sortie du métro Jean-Jaurès, un Five Guys a ouvert rue d'Alsace Lorraine en cette rentrée et McDonald's doit ouvrir un quinzième restaurant dans la ville, au niveau de la station de métro Palais de Justice. Y a-t-il trop de fast-food dans la quatrième ville de France ? Le chef tarnais Yannick Delpech, notamment installé à Toulouse avec sa pâtisserie Sandyan, estime qu'une régulation est nécessaire.

Déplorez-vous l'invasion de ces grandes chaines?

Je déplore surtout le fait que si elles s'implantent, c'est qu'il y a de la demande. C'est ce qui me fait le plus peur. Il y en beaucoup trop, et on laisse beaucoup trop faire surtout. On se laisse manger notre gastronomie par des choses qui ne devraient pas exister. Moi, je suis consommateur de burgers parce qu'on a la chance à Toulouse d'avoir énormément de jeunes qui s'installent et qui font ce style de cuisine, proprement et dans la tradition culinaire. C'est ce qui me réjouit un petit peu aujourd'hui.

"On se laisse manger notre gastronomie." — Yannick Delpech

Et pourtant, la nouvelle génération a compris la nécessité de bien manger. Elle a compris qu'il fallait soutenir notre filière agricole.

Faut-il permettre aux mairies de réguler ces installations de fast-food ?

Quand on ne veut pas que quelque chose arrive dans une ville, on fait en sorte que ça n'arrive pas. Il peut y avoir des fast-food évidemment, il en faut pour tous les goûts, mais il ne faut pas que cela vienne bouffer toute la gastronomie toulousaine. Il y a beaucoup mieux à faire si on veut attirer les jeunes.

Un mot sur le coût de l'énergie. Allez-vous répercuter l'augmentation des tarifs sur vos prix de vente ?

Bien sûr, on va y venir. Par exemple, le prix de la farine a explosé depuis deux ans et particulièrement depuis janvier. Je n'ai augmenté le prix de mes viennoiseries que depuis juillet dernier, je ne pouvais plus faire face.

Comment allez-vous réduire votre consommation de 10% comme le demande le gouvernement à toutes les entreprises ?

Je ne sais pas, à part revenir au feu de bois ? (rires). C'est vrai que toutes nos cuisines sont équipées électriquement. Dans le même quartier à Toulouse, j'ai une boulangerie, une pâtisserie, une charcuterie, une cuisine. Mes fours fonctionnent presque 24h sur 24. On va essayer de trouver des solutions avec mes collaborateurs.

La mairie ne peut réellement s'opposer à des installations, explique à France Bleu Occitanie l'adjoint Jean-Jacques Bolzan. "En France, c'est la liberté d'installation du commerce. Il y a certaines zones que l'on peut préempter comme on l'avait fait à Arnaud Bernard. Mais il est utopiste de croise que la Ville peut tout changer".