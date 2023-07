Fatigue au volant : le risque d'accident est multiplié par six

Si vous partez en vacances ce week-end, attention à ne pas prendre le volant trop fatigué. Car une nuit trop courte multiplie par six le risque d'accident selon une étude d'Assurance Prévention dévoilée ce jeudi. La somnolence au volant est la deuxième cause de mortalité sur autoroute. En 2021, on a recensé 131 accidents mortels liés à la fatique.

Pour mener à bien cette étude, les scientifiques ont analysé le sommeil de 25 volontaires, partagés entre nuits normales (7h17) et privation de sommeil (4h). Résultat : 25% des sujets ont eu un accident après une nuit écourtée et 67% ont connu des pertes de vigilance. Un taux d'accident qui a "surpris" le professeur Patrick Lévy qui a mené l'enquête.

Des signes de fatigue bien connus

Des yeux qui piquent, les paupières lourdes, le regard fixe, les membres qui s'engourdissent ou encore des difficultés à trouver une position confortable sont autant de signes qui témoignent de la fatigue au volant. Des signes "prémonitoires" à prendre très au sérieux selon le professeur Lévy. "Si vous les ressentez, une seule solution, s'arrêter au moins 20 minutes".

Et le mieux, c'est encore de partir en étant reposé. Mais pas toujours facile quand on boucle ses valises jusque tard le soir et qu'on choisit de prendre la route tôt le matin pour éviter les embouteillages. "Une mauvaise idée", poursuit Éric Lemaire, vice-président d'Assurance Prévention qui suggère de faire l'exact inverse.

Les conseils du vice-président d'Assurance prévention sont simples : "partir reposé, être le moins stressé possible, s'organiser le maximum à l'avance, s'hydrater et bien sûr se relayer au volant quand c'est possible." Son autre suggestion pour ne pas s'endormir au volant ? Écouter la radio ou un podcast !