Faut-il rénover, aménager ou repenser nos centres commerciaux dans le Calvados ?

Comment améliorer et réhabiliter nos grandes zones commerciales ? Ce sont les objectifs du programme de transformation des zones commerciales lancé hier par le gouvernement , sous l'impulsion du ministère du Commerce. Il envisage par exemple de revoir les infrastructures, car certains bâtiments sont des passoires thermiques.

Le gouvernement reproche aussi l'absence d'espaces verts. Il souhaite des zones moins consommatrices d'énergie et plus modernes. Une enveloppe de 24 millions d’euros va être débloquée par le gouvernement, qui a notamment pour objectif de travailler sur l'accessibilité pour éviter à long terme de prendre la voiture.

Mondeville 2, pratique, mais peu végétalisé ?

Dépoussiérer des zones qui se sont développées dans les années 1960... ou encore dans les années 70, comme à Mondeville. Il y a plus de 50 ans, le 11 février 1970, Promodès ouvrait son premier hypermarché français. 25 plus tard, le 27 juin 1995, le plus grand centre commercial jamais ouvert en France ouvrait ses portes : Mondeville 2.

Alors les grands centres commerciaux comme Mondeville 2 ont-ils encore la cote ? Sur le parking du centre, pratique, c'est l'adjectif qui revient le plus souvent quand on l'évoque : "On préfère venir ici avec les places de parking, plutôt que dans le centre-ville où c'est un peu plus difficile pour se garer. C'est accessible assez facilement pour moi au niveau du périphérique, j'y vais pour faire des courses dans Carrefour et puis un petit peu de magasin ça me convient".

Ce ne sont pas les places de parking qui manquent puisqu'il y en a 5 000. Mais Céline, qui vient exprès de Flers avec son petit ami, reconnaît un manque de modernité : "Il manque un petit peu plus de verdure, même des petites aires de jeux pour les enfants et des animations pour les enfants, plus ça attire les enfants, plus ça attire les parents".

Si l'esthétisme est également contesté, les dirigeants du site pensent, eux, à l'avenir sur le chantier de la réduction énergétique puisque le centre a réduit sa consommation de 52% par rapport à 2013.

"Un coup de pouce pour se sentir mieux sur place"

Christophe travaille au LitriMarché de Mondeville 2 depuis trois ans. C'est le plus grand centre commercial de l'agglomération caennaise, mais aussi de la Normandie. Bien qu'il attire environ 4 millions de personnes par an, ce responsable commercial n'est pas contre un peu de nouveauté pour attirer la clientèle sur le long terme.

"Ça manque peut-être de dynamisme, de choses qui peuvent faire venir les clients au magasin. Aujourd'hui, ils vont beaucoup sur Internet. Je ne sais pas si c'est l'ordinateur qui est plus attrayant que nous. Ça peut être une bonne idée de restructurer les zones si c'est pour les rendre attrayantes et que les gens se sentent bien quand ils viennent. Je pense que les gens, ils ont surtout peur de la circulation sur le périphérique".

"Il faudra évoluer pour perdurer"

Stéphane Corbel travaille dans l'urbanisme commercial à Caen. Il a participé à la conception, au pilotage et à la commercialisation de Mondevillage. Pour lui, le centre commercial Mondeville 2 devra passer par la case modernisation s'il veut exister sur le long terme.

"Il faudra très probablement le moderniser, notamment par rapport à la conception des bâtiments qui ont parfois 30 ou 40 ans, pour créer des ambiances, pour végétaliser. L'objectif n'est pas de refaire des places de village, mais en tous les cas donner de l'agrément pour que le consommateur se sente plus à l'aise. Les risques pour les centres commerciaux qui ne font plus de proximité, on le voit dans certains pays du monde où on a des friches qui se créent. Quand le consommateur n'est plus là, ça devient problématique parce qu'il n'y a pas assez de fréquentation".