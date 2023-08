Fausses amendes par SMS, QR code sur les pare-brises : gare aux arnaques sur la route des vacances

Les déplacements en voiture se multiplient l'été, accroissant la possibilité de se faire verbaliser pour un excès de vitesse sur l'autoroute, ou le non-paiement d'un stationnement à la plage. Vous avez peut-être reçu un SMS ou un mail qui éveille votre méfiance ? Vous êtes possiblement confronté à une arnaque. Voici les principales escroqueries à éviter lorsque l'on est automobiliste.

ⓘ Publicité

Le faux SMS de l'Antai

C'est l'une des arnaques les plus récentes : les escrocs se font passer pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai), en envoyant des SMS frauduleux mentionnant un retard de paiement pour une amende. Le message est suivi d’un lien amenant vers un site frauduleux comme "amendes-gouv.org", "dossier-antai-gouv.info", etc., qui imite plus ou moins bien le site officiel. L'objectif est de récupérer des informations personnelles (numéro fiscal, numéro permis de conduire, carte d’identité ou passeport, certificat de cession ou destruction de véhicule…) et vos coordonnées bancaires.

Exemple de SMS frauduleux évoquant un retard de paiement d'une amende.

Si vous êtes confronté à ce type de message, ne cliquez jamais sur les liens. L'Antai rappelle que tout SMS ne peut être transmis qu’en présence d’un agent des forces de l’ordre et qu’il n'existe qu’un seul site pour régler ses contraventions : amendes.gouv.fr . De plus, l'envoi d'un SMS n'intervient que dans un seul cas de figure : lorsque vous payez l'amende au moment de votre verbalisation, en présence d'un agent. Un SMS mentionnant un retard de paiement est donc un faux.

Si c'est un mail que vous avez reçu, sachez que l'Antai utilise très rarement ce mode de communication. Dans ce cas de figure, l'expéditeur est mentionné ainsi : nepasrepondre_noreply@antai.fr. La communication par mail n’est possible que si vous avez communiqué votre adresse à l’agent qui vous a verbalisé, ou si votre adresse mail a été donnée par une personne qui vous a désigné comme étant l’auteur d’une infraction, lors d'un prêt de véhicule par exemple.

Moralité : l'Antai vous contactera la plupart du temps par voie postale. Si vous recevez un SMS ou un mail, méfiance !

L'Antai contacte essentiellement par voie postale : voici à quoi ressemblent ces courriers officiels. © AFP - Nicolas Liponne / Hans Lucas

Le faux QR code sur le pare-brise

C'est une arnaque constatée par les forces de l'ordre en Ile-de-France en mai dernier : de faux avis de contravention déposés sur les pare-brises, comportant un QR code renvoyant vers un site qui permet de régler la prétendue amende.

Là encore, le site ressemble au portail officiel, à la différence près qu'il s’agit en réalité d’une fausse extension du domaine, avec une adresse se terminant par "gouv-fr.fr". Il s’agit ici de “la première fois que l’on trouve, en tout cas en Île-de-France, un support fictif mis par des gens dans la rue présentant un QR code pour inciter à payer une amende”, expliquait alors la gendarmerie à France Bleu Paris. L'Antai utilise des QR code permettant de régler les amendes mais l'avis de contravention vous est alors envoyé via voie postale. Certaines communes utilisent ce système de QR code déposé sur un pare-brise, vérifiez alors que ce dernier renvoie bien vers un site officiel.

Depuis la découverte de cette arnaque, il semble que le faux site incriminé à l'époque a été mis hors-ligne. Aucun nouveau signalement n'a été fait depuis, mais prudence.

La fausse indemnité carburant

Après des mois marqués par une forte inflation, et alors que les prix à la pompe grimpent de nouveau cet été, gare aux SMS vous invitant à réclamer l'indemnité carburant. Là encore, le message suggère de cliquer sur un lien pour réclamer ce coup de pouce de 100 euros, mis en place par le gouvernement pour l'année 2023 . Cette aide existe bel et bien, mais ce n'est absolument pas de cette manière que vous pourrez la percevoir.

La Direction générale des finances publiques (DGFIP) n'utilise pas ce mode de communication, et rappelle que le seul moyen d’obtenir cette aide est de se rendre sur le site impots.gouv.fr . Si vous êtes éligible, il vous faut alors remplir le formulaire vous-même en entrant votre numéro fiscal et celui de votre plaque d’immatriculation, et certifier par une "déclaration sur l'honneur" que vous êtes contraint d'utiliser votre voiture pour vous rendre sur votre lieu de travail.

► En savoir plus sur l'indemnité carburant

Le faux SMS à la vignette Crit'air

Le certificat qualité de l’air Crit’air est une vignette à coller sur son pare-brise. Il est obligatoire si vous circulez dans des zones à faibles émissions mobilités (ZFE), dont le déploiement est en cours . C'est également le cas lors d’un pic de pollution en cas de mise en œuvre de la circulation différenciée. Si vous recevez un SMS comportant un lien, là encore c'est un faux.

Exemple de SMS frauduleux invitant à récupérer une vignette Crit'Air. © AFP - MAGALI COHEN / HANS LUCAS

Le site officiel Crit’Air du ministère n’envoie pas de messages par SMS aux usagers pour acheter des vignettes. Le gouvernement, le ministère de la Transition écologique ou la Préfecture non plus, précisent les autorités. Pour l’obtenir, il suffit de se connecter au site unique et officiel : https://www.certificat-air.gouv.fr/ .

Que faire en cas d'arnaque ?

Si vous recevez un message frauduleux, vous pouvez transférer le message au numéro 33 700, la plateforme de signalement des spams vocaux et SMS.

Signalez aussi les escroqueries auprès du site internet-signalement.gouv.fr , la plateforme de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'Information et de la communication.

Pour s'informer sur les escroqueries ou pour signaler un site internet ou un courriel d'escroqueries, un vol de coordonnées bancaires ou une tentative d'hameçonnage : vous pouvez contacter Info Escroqueries au 0 805 805 817 (appel gratuit depuis la France) du lundi au vendredi de 9h à 18h30.