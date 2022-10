Fausses places de concert pour Orelsan : en 2022, plus de 200 personnes victimes d'arnaques à Caen

"Je vends une place pour Orelsan au Zénith ce soir, 65 euros", "J'ai 3 places en fosse carré or, écrivez-moi si intéressés" : durant la semaine des deux concerts d'Orelsan au Zénith de Caen ces 26 et 27 octobre, deux dates très rapidement complètes , ce genre d'annonce s'est multiplié sur des plateformes telles Leboncoin, Market Place ou encore Vinted.

Des annonces alléchantes, surtout pour celles et ceux qui rêvaient d'aller voir Orelsan et qui n'avait pas eu de places, mais qui se sont souvent mal terminées : parmi ces annonces, de nombreuses arnaques ont ensuite été détectées par les personnes qui ont acheté ces places.

Plus d'une vingtaine de personnes se sont fait arnaquer, notamment en achetant des places sur le site Leboncoin. © Radio France - Marie Martirossian

Des billets truqués

"On était déjà mercredi et ni moi ni mon amie n'avions de place, on s'était fait à l'idée qu'on n'irait pas voir Orelsan, mais j'ai quand même regardé, comme ça, sur Leboncoin, explique Clémence, qui habite à Cuverville, et j'ai trouvé une annonce pour des places en fosse or, à 65 euros chacune." Tentées par l'offre, et tout en proposant au vendeur de passer par une plateforme de paiement sécurisée, Clémence et son amie finissent par acheter deux places.

Sauf qu'à l'arrivée aux guichets du Zénith, catastrophe : "Le code-barres n'était pas valide, donc on est allées au guichet central et là, on nous a dit que les deux billets étaient des faux." Dans la foulée, Clémence rappelle le vendeur avec qui elle avait échangé par téléphone ; ce dernier se dédouane et refuse de la rembourser. "On aurait dû faire plus attention, on a donc porté plainte, mais de là à ce que le responsable soit inquiété, ça m'étonnerait...", soupire la jeune femme.

Un cas qui est loin d'être isolé : depuis le début de l'année, plusieurs centaines de faux billets ont circulé pour les concerts d'Orelsan au Zénith de Caen, dont près de 200 rien que pour le concert du 28 avril dernier. "C'est un phénomène qui s'est accentué depuis la crise du covid, a remarqué Sylvie Duchesne, la directrice du Zénith de Caen, et d'autant plus lors de concerts comme ceux d'Orelsan, où les places se vendent très vite, souvent à un public plutôt jeune et où il y a de l'attente."

Le rapppeur caennais Orelsan en est à son 4e concert au Zénith depuis le début de l'année 2022 (image d'illustration). © Maxppp - PHOTOPQR/LA MONTAGNE/Stéphanie Para

Des arnaques qui passent aussi par le réseau social Facebook, où des internautes ont proposé de fausses places sur des pages comme "Vivre à Caen", connue pour ses astuces et bons plans. "En voyant cela, et suite à des signalements, j'ai banni deux ou trois personnes qui vendaient de faux billets sur la page, ou qui vendaient des places à des prix exorbitants", confie Fabien Poulain, un des administrateurs.

Un même billet revendu 18 fois

Mais l'exemple le plus marquant est celui de Thomas, qui habite à Cairon. Un de ses amis avait deux places pour le concert d'Orelsan du 27 octobre. "Comme son frère ne pouvait pas y aller, cet ami m'a vendu une de ses deux places, donc rien de louche. Sauf que quand les personnels du Zénith ont bipé ma place, ils m'ont dit que le billet était déjà passé !", explique Thomas.

L'hypothèse de son ami : comme il avait laissé sa place en évidence chez lui et qu'il y avait souvent des amis et connaissances de passage, "mon ami pense qu'un de ses proches a pris le billet en photo et l'a revendu en masse sur Internet." Résultat : le jeudi 27 octobre, ce même billet a été apporté par 18 personnes différentes !

Certaines plateformes non officielles, comme le site Viagogo, proposent des places de concert, déconseillées par les professionnels du secteur. - Capture d'écran du site Viagogo.

Ne pas prendre sa place en photo

Résultat : une petite vingtaine de personnes n'a pas pu assister aux concerts d'Orelsan, à cause de places truquées. "Quand on doit refouler des gens à l'entrée, des gens qui sont venus écouter de la musique et profiter d'un bon moment partagé, ça nous met mal à l'aise et ça nous attriste vraiment, confie Sylvie Duchesne, directrice du Zénith de Caen. Il faut vraiment que le public, même devant la tentation, n'achète pas de place hors des sites officiels de vente, car c'est de l'argent gâché, qui va dans la poche des voyous, et nous nous ne pouvons plus rien faire après."

Les conseils sont simples : il ne faut acheter sa place seulement auprès des sites des artistes et il faut éviter les plateformes de revente. "Et on le rappelle, un billet de concert, ça a valeur d'argent, explique Sylvie Duchesne, comme un billet de monnaie, il faut garder sa place de concert dans son portefeuille, ne pas la prendre en photo, ne pas la partager ou bien la laisser accessible à autrui ; ainsi, vous la protégez réellement."

Comme c'est le cas pour plusieurs festivals, le Zénith de Caen appelle à la création de plateformes de revente officielles, liées aux salles de concert. En effet, la vente des billets est gérée par les producteurs des artistes, le Zénith ne fait que louer la salle. "Mais je pense qu'avec un site internet sécurisé, où une personne qui ne pourrait pas assister à un concert pourrait revendre sa place au prix d'achat, ça éviterait un très gros nombre d'arnaques", estime Sylvie Duchesne.

Si jamais vous avez été victime d'une arnaque, il est possible de se rendre dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour porter plainte. Les informations sont à retrouver sur le site du gouvernement dédié aux escroqueries .