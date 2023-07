Faut-il craquer pour la climatisation ? Entre confort et écologie, cas de conscience chez les Toulousains

Malgré les injonctions écologiques, la climatisation devient de plus en plus incontournable dans les foyers français. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), 25% des ménages français étaient équipés de tels systèmes en 2020, contre 14% en 2016. Plus de 800.000 climatiseurs ont été vendus en 2020.

Mais malgré la soif de fraîcheur, ceux qui franchissent le pas se posent tout de même des questions sur l'impact écologique. Comme June, une jeune maman installée dans une maison récente en lotissement à Fourquevaux, un village de Haute-Garonne à l'est de Toulouse : "A la base, j'étais contre. Mais j'ai craqué car mon mari ne supporte pas la chaleur, et lui voulait la clim'. Et puis on a un petit bébé, qui avait peut-être un peu plus de mal à s'endormir avec les soirées chaudes". Mais avant de dire oui à son mari, la jeune femme a posé ses conditions : "qu'on ne la mette pas tout le temps, seulement quand il fait très chaud, qu'elle ne tourne pas en continu".

La demande de fraîcheur ne faiblit pas

Mais conscience écolo ou pas, la demande ne diminue vraiment pas chez les professionnels du secteur. Pour l'entreprise spécialisée Vertener à Muret, c'est quatre à cinq installations par jour en ce moment, avec plusieurs équipes. "Le téléphone sonne tous les jours depuis le premier coup de chaleur" résume William Deal, le co-gérant. Ce jeudi 13 juillet, il intervenait notamment dans des maisons de Balma et Castanet-Tolosan.

Ce spécialiste de la clim' sent poindre une prise de conscience écologique, mais surtout économique. Les clients regardent d'abord le prix de l'installation (à partir de 2.500 euros pour une installation premier prix), avant de se questionner sur l'impact sur la planète. Parfois, ils couplent même un système de refroidissement avec des panneaux photovoltaïques, pour produire leur propre électricité et réduire la facture.

Pas de température frigo à l'intérieur

Mais cette donnée écologique entre tout de même en compte, notamment dans l'utilisation en évitant les températures dignes d'un frigo. "Les gens sont sensibilisés à ça" juge William Deal. "Il n'y a plus de clients qui mettent 18, ou 20, ou 22 degrés comme ça se faisait il y a quelques années". Un écart de huit degrés entre l'intérieur et l'extérieur étant plutôt idéal.

Et puis mettre la clim', ça n'empêche pas de bien isoler sa maison ("c'est la base", résume William Deal), et de fermer les volets lors des grosses chaleurs.