Bertrand Cantat doit-il, aussi, être condamné à ne plus chanter ? Le retour sur scène de l'ex-leader de "noir désir" fait l'objet de contestations populaires comme à Montpellier dimanche et d'annulations de plusieurs concerts. Le dernier en date, celui que devait donner le chanteur de 54 ans à "l'usine" d'Istres, annulé par le conseil d'administration du café-musique. Un millier de billets avaient été vendus. Jean Marc Pailhole, directeur de l'Usine subit cette décision politique : "Le concert était programmé depuis plusieurs mois. Je pense à toutes ces personnes qui avaient acheté leur place, réservé leur weekend et qui venaient voir un artiste qu'ils aiment. Je comprends la douleur et la gêne de certaines personnes. Dans les festivals ils ont pris la décision d'annuler parce qu'il était au milieu d'autres artistes ça peut gêner. Mais là je ne vois pas qui ça peut gêner, c'est un public qui vient voir cet artiste."

Bernard Cantat a purgé quatre ans de prison soit un peu plus de la moitié de sa peine pour avoir tué sa compagne Marie Trintignan il y a 15 ans lors d'une dispute à Vilnius en Lituanie. Il a décidé d'annuler sa présence aux festival d'été est attendu au Silo, à Marseille le 24 mai prochain.

On va l'acclamer sur scène, alors qu'il a tué une femme ? C'est horrible". Laurence, une marseillaise

Pour l'instant le concert du 24 mai au Silo n'est pas remis en cause selon les organisateurs. La tournée "Bertrand Cantat t et Amor Fati" du nom de son premier album solo, une tournée qui a débutée à la Rochelle le 1er mars et jusqu'à l'Olympia fin mai, une quinzaine de dates, dont celle d'Istres annulée lundi soir par le conseil d'administration du café musique "l'usine".