Faut-il encore attendre les soldes pour faire de bonnes affaires ?

Dans l'Yonne, les soldes commencent officiellement mercredi 9 janvier et jusqu'au 19 février. Mais de très nombreuses enseignes ont déjà commencé les promotions : grâce aux ventes privées, on trouve déjà des articles à moitié prix. Est-ce toujours judicieux d'attendre le top départ des soldes ?

Auxerre, France

Attendre les soldes ou profiter maintenant des ventes privées ? En vadrouille dans la galerie des Clairions, Nathalie, une jeune femme venue avec une amie, a fait son choix. "J'ai acheté des robes, une chemise, un pantalon..." Le tout en promotion, -40 % grâce aux ventes privées.

Davantage de choix avant les soldes

"Pendant les soldes on ne trouve que des fins de série, il n'y a plus les bonnes tailles. Pour moi, le plus intéressant c'est maintenant", affirme Nathalie. Davantage de choix et des produits plus à la mode, c'est aussi l'avis de Maryse, que l'on croise à la sortie d'un magasin de vêtements. Cette retraitée a été très déçue par les dernières soldes. "Je me souviens d'un magasin, il n'y avait que du vert ! Des vestes vertes, des manteaux verts... J'ai fait demi-tour, je n'y suis jamais retournée !" s'amuse-t-elle.

Les articles convoités partent dès la première semaine des soldes

Du côté des commerçants, on confirme : pendant les soldes, les articles les plus convoités partent souvent dès les cinq premiers jours... Et il ne reste donc que les articles "dont personne ne veut". En revanche, côté prix, on gagne plutôt à attendre, explique Cécile Raignault, responsable du magasin de chaussures La Halle.

"On a des clients qui préfèrent venir pendant les ventes privées parce qu'ils sont sûrs de trouver leur pointure, d'autres attendent les soldes. Les soldes restent toujours le moment le plus avantageux, c'est toujours là que les promotions seront plus importantes."

En fait, les remises des ventes privées correspondent souvent à la première démarque des soldes, confirment plusieurs commerçants. Conclusion ? Question de choix : si vous recherchez la pièce rare, ou la taille parfaite, profitez plutôt des ventes privées. Si vous voulez payer le moins cher possible, attendez encore quelques semaines. Fin des soldes le 19 février.