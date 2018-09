Les Goudes, un petit coin de paradis du 8e arrondissement de Marseille qui se transforme en enfer l’été et le week-end avec des embouteillages qui nuisent à la population et aux touristes, d'où l'idée d'y interdire la circulation

Marseille

Une situation intenable pour ces Goudois (habitants des Goudes) "il nous faut certains soirs _jusqu'à 2 ou 3 heures pour atteindre la Pointe Rouge_, il faut trouver une solution". Un sentiment partagé parles touristes coincés dans ces bouchons en plein cœur du Parc national des calanques. plusieurs réunions ont déja eu lieu avec les représentants du parc, la Mairie des 6-8 et en concertation avec la population. Il en ressort que les habitants seraient en effet plutôt favorables à une restriction de circulation sur la route des Goudes.

fermer la route : une des pistes étudiées

Mais pour Didier Reault, le président du Parc national des Calanques, avant d'interdire la circulation _"_il faut créer des parkings en amont, favoriser les déplacements doux comme des pistes cyclables sans oublier le développement d'un transport en commun plus fréquent, plus rapide et plus agréable." il faudra ensuite décider de l'endroit où positionner la fameuse barrière, pour Didier Reault, l'entrée de la calanque Samena semble tout indiqué.

"à partir d'où? pour qui? quand? et comment?"

Une solution que veut bien étudier le maire des 6e et 8 arrondissements, conscient des difficultés des riverains et des automobilistes de passage, sur cette unique route entre mer et colline, "à condition" précise toutefois Yves Moraine "de répondre à quatre questions : à partir d'où? pour qui? à quels moments de l'année? et avec avec quel système? une solution qui ne pourra _de toutes façons pas être mise en place dans des délais brefs_, tellement elle est impactante pour tout le monde." Courant octobre, un comité de pilotage réunira les différents acteurs concernés afin de décider des solutions retenues.