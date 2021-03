Les quais de Bordeaux vont-ils fermer ?

Après un week-end où les Bordelais ont massivement profité du soleil sur les quais, le sujet de la fermeture des quais de la Garonne, comme à Toulouse, revient sur la table. Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, ne veut pas les fermer et réfléchit pour faire respecter la distanciation physique.

Ce lundi, la question de la fermeture des quais de Bordeaux se pose après le week-end qui vient de se terminer. Les photos et vidéos des quais bondés et arrosés de soleil ont fait écho aux mesures récentes prises à Toulouse sur des lieux de vie comme la Place de la Daurade et la Prairie des Filtres. "À l’heure actuelle, la fermeture des quais n’est pas envisagée", précise Pierre Hurmic dans un communiqué ce lundi soir. Ce mardi, il va s'entretenir avec la Préfète de Gironde pour essayer de trouver une solution pour faire respecter les gestes barrières sans fermer les quais.

Dans ce communiqué, Pierre Hurmic déplore "de nombreux comportements contraires aux impératifs de distanciation physique nécessaires pour lutter contre la propagation du virus de la Covid 19" ce week-end sur les quais où il s'est baladé. Le maire de Bordeaux pense qu'ordonner la fermeture des quais ne fera que reporter le problème sur d'autre places de la ville. En revanche, il a décidé de renforcer la présence de la police municipale le week-end prochain pour verbaliser les Bordelais qui ne porteront pas le masque.

"Vivre avec le virus et se rééduquer à avoir des relations sociales"

Sur les quais en face de la Porte Cailhau, il faut chercher un moment avant de pouvoir se poser à l'écart des autres groupes. Pour Camille, se regrouper à l'air libre "pose moins de problèmes que le métro ou le tramway où les gens sont entassés les uns sur les autres. Il n'y a pas de raison de fermer pour moi".

Tout comme le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, Edith pense que s'il ferme les quais "il faut tout fermer à ce moment-là car la rue Sainte-Catherine est noire de monde, même maintenant". Philippe, lui pense qu'il faut "apprendre à vivre avec le virus. On a une responsabilité sociale à ne pas enfermer les gens chez eux car ils vont discuter sur les réseaux sociaux. Là ils vont se rééduquer à avoir des relations sociales mais en portant des masques".