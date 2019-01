L'utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD) dans les manifestations fait polémique

Marseille, France

Le Conseil d’Etat doit rendre sa décision après des recours déposés en urgence par la CGT et la Ligue des droits de l'Homme sur l'utilisation des LBD, les lanceurs de balles de défense. Alors que se prépare l'acte 12 de la mobilisation des Gilets Jaunes ce samedi, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer l'interdiction de ces armes jugées par ces détracteurs comme dangereuses et inutiles. Depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes le 17 novembre, on comptabilise plus 9.000 tirs de LBD. 111 enquêtes ont été ouvertes par l'inspection générale de la police (IGPN) pour violences policières et 20 manifestants ont été blessés à un œil selon le collectif militant "Désarmons-les".

Une arme non- létale controversée

Samedi dernier, l'un des leaders des gilets jaunes Jérôme Rodrigues a perdu un œil place de la Bastille à Paris. Selon son témoignage, le rapport d'un policer et une vidéo amateur , il pourrait s'agir d'un tir de LBD.

Le docteur Laurent Thines, professeur de neurochirurgie au CHU de Besançon, a lancé une pétition pour un moratoire sur l'utilisation des armes sublétales afin d'alerter "sur leur dangerosité extrême". Le médecin évoque la centaine de blessés graves et les 17 personnes ayant perdu un œil.

Selon Bruno Trani, le secrétaire régional Paca CRS Unsa "le LBD est une arme de défense utile pour contenir des foules de plus en plus agressives." "Les blessures de certaines personnes sont des dommages collatéraux. Nous les regrettons mais nous retirer cette arme aurait des conséquences beaucoup plus graves"

De son côté David Dufresne, journaliste indépendant qui tient depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, le décompte de chaque personne blessée par les forces de l'ordre dénonce l'utilisation de cette arme. Pour lui le LBD " devrait être utilisé en cas de légitime ou d’absolue nécessité alors qu'elle est utilisée pour de la dispersion de manifestants, de l'attaque".