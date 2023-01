Faut-il interdire la chasse le dimanche ? France Bleu Occitanie ouvre le débat

Après plusieurs mois de débats, le gouvernement dévoilera ce lundi le contenu de son plan pour mieux sécuriser la pratique de la chasse et réduire le nombre d'accidents. Selon les premiers éléments qui ont fuité, un délit d'alcoolémie serait envisagé, il serait aussi question de la formation des chasseurs et de la création une application mobile à destination du grand public qui permettrait aux chasseurs de se géolocaliser. Mais l’interdiction dominicale de la chasse serait exclue des mesures.

Le nombre d’accidents de chasse a tendance à baisser depuis 20 ans

Selon ses chiffres, le nombre d'accidents de chasse baisse globalement depuis 20 ans. Mais pour la saison 2021/2022, l'Office Français de la Biodiversité a recensé 90 accidents (blessures corporelles liées à l'utilisation d'une arme de chasse), contre 80 la saison précédente. Parmi eux, huit accidents mortels, dont deux avec des victimes non-chasseurs.

Ce week-end encore, un chasseur de 84 ans qui rangeait son arme dans sa voiture s'est tué accidentellement en Haute-Corse.

Une journée sans chasse ? Un sujet qui divise

L'idée la plus radicale à émaner de la concertation menée ces derniers mois était la création d'une journée - ou a minima d'une demi-journée - sans chasse au niveau national. Selon un sondage Ifop mené à la mi-décembre auprès de 1.000 personnes pour diverses associations de protection de l'environnement, 78% d'entre elles étaient favorables à un "dimanche non chassé". La mise de côte de cette interdiction de la chasse le dimanche est jugée décevante par Alain Marek, délégué de l'ASPAS en Ariège : l'association protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel : "Cela fait des dizaines d'années qu'on demande ce jour sans chasse. On avait pensé qu'avec notre pétition qui révèle que 78 % des Français y sont favorables, ce serait adopté. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas contre la chasse, on est pour un jour sans chasse." Selon Alain Marek, "en Haute-Ariège les promeneurs et els randonneurs ont peur dans certains secteurs. Certains font même demi-tour parce qu'ils ont entendu un coup de fusil et se demandent où sont les chasseurs : ça, ils viennent nous le dire. En montagne, les sons résonnent beaucoup : ça peut être impressionnant. Et puis, il ne faut pas généraliser mais certains chasseurs font un peu n'importe quoi. J'en ai vu postés sur une voie verte alors que ces voies sont faites spécialement pour les piétons et les cyclistes."

Jean-Pierre Sanson, le président de la Fédération de chasse en Occitanie n'est pas de cet avis : "Nous étions donc contre toute interdiction de chasse. Je peux comprendre que la question soit posée. On parle de partage de la nature mais pour partager quelque chose. Déjà, il faut qu'on se connaisse. Que je sache aussi, il n'y a pas eu de dialogue entre les utilisateurs de la nature que peuvent être les randonneurs pédestres, les sports équestres et d'autres sports. Ils ont été consultés et aucun n'a préconisé la fermeture de la chasse le dimanche. Le monde de la chasse est tout à fait favorable à améliorer tout ce qui peut amener à une sécurité maximum et éradiquer les risque accident, un risque zéro vers lequel donc on souhaite tous tendre. La loi chasse de juillet 2019 a imposé à tous les chasseurs une remise à niveau en matière de sécurité. Et dans toutes les fédérations, il y a en plus des formations spécifiques sur la sécurité pour les présidents."

Consensus sur une future application mobile pour géolocaliser les chasseurs

Le gouvernement a évoqué la création d'une application mobile pour que les chasseurs volontaires se signalent en temps réel. Jean-Pierre Sanson, le président de la Fédération de chasse en Occitanie y est favorable : "C'est une bonne idée, et d'ailleurs, on a avait émis ce souhait et l'on a souvent mis sur la table. Ce n'est pas simple, mais nous y sommes bien sûr extrêmement favorables." Alain Marek, délégué de l'ASPAS en Ariège, n'y est pas opposé mais il estime que "ça va être très dur à mettre en œuvre. D'abord beaucoup de gens ne sauront pas s'en servir. En plus en montagne, il n'est pas dit qu'il y aura de la couverture internet partout. On le voit bien l'été dans le Couserans : il n'y a aucune réception. Alors, cette application n'est pas prête de marcher."