La ville de Strasbourg a décidé d'interdire la cigarette dans tous les espaces publics, y compris les parcs et aires de jeux pour enfant. D'autres grandes villes pourraient suivre, et affirmer une lutte contre le tabagisme en ville.

Bannir la cigarette des espaces publics, y compris les parcs et les aires de jeux ?

La ville de Strasbourg a franchi le cap en interdisant le tabac dans les jardins publics. Votée à l'unanimité par le conseil municipal, la mesure prévoit une amende de 68 euros pour les personnes qui oseraient s'en griller une à proximité des balançoires ou toboggans.

Plusieurs grandes villes, dont Marseille, pourraient à leur tour interdire le tabac dans les espaces publics, et marquer une nouvelle offensive dans la lutte contre le tabagisme en ville. " J'espère que ça va arriver à Marseille. C'est indécent de polluer l'air des enfants " approuve Suzanne, rencontrée aux abords de l'aire de jeu du Bois Lemaître.

Il faut arrêter d'interdire des lieux aux fumeurs. On en a marre d'être mis à la marge de la société.

Plus loin dans le 12e arrondissement de Marseille, au parc de la Moline, Patrice emmène son fils jouer sur les structures à grimper. Il avoue fumer de temps en temps dans les parcs. " Mais raisonnablement, ajoute-t-il. Je m'éloigne des petits, et je sais quoi faire de mon mégot après. C'est vraiment trop de nous fliquer jusque dans les parcs."

Un couple de retraités approche, et approuve. " Il faut vraiment arrêter de tout interdire au fumeurs, on n'a pratiquement plus de lieux de détente. _On en a marre d'être mis à la marge de la société_." Et d'allumer une cigarette, en reprenant leur route.