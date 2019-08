Faut-il interrompre les matchs en cas de propos homophobes ? Au MHSC entraîneur et joueurs s'interrogent

Montpellier, France

Depuis le début de la saison, quatre rencontres ont été brièvement suspendues à cause de chants ou de banderoles insultantes envers les personnes homosexuelles. Dernier match problématique en date : Nice-Marseille, ce mercredi 28 août, lors de la troisième journée de Ligue 1. L'arbitre Clément Turpin a attendu une dizaine de minutes avant d'autoriser la reprise du jeu.

L'entraîneur du MHSC n'est pas favorable à ces interruptions. "Couper un match peut perturber les joueurs, explique Michel Der Zakarian. Attendre deux minutes, voire cinq minutes, cela joue sur la concentration et peut te faire sortir du match."

Jordan Ferri, milieu de terrain du MHSC, rejoint son coach. Il a suivi la rencontre Nice-Marseille. Si le footballeur condamne ces propos insultants, en tant que joueur, il se sent pénalisé : "On subit les conséquences de certaines imbécillités alors que ça ne dépend pas de nous." Par ailleurs, Jordan Ferri estime qu'une coupure de dix minutes peut changer le cours d'un match. "On a bien vu hier que la coupure a défavorisé Nice, les interruptions pénalisent certaines équipes. Il faut trouver une solution... Arrêter les matchs en permanence, ce n'est pas possible."

Pour tenter d'en finir avec les chants et banderoles homophobes, la Ligue de football professionnel prévoit une grande réunion, jeudi 5 septembre. La présidente de la Ligue, Nathalie Boy de la Tour, souhaite ouvrir un débat. Autour de la table : des associations de supporters et des associations lutte contre l'homophobie.