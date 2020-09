Faut-il limiter le nombre de touristes sur les îles ?

C'est l'un des effets post-confinement de l'épidémie de Covid-19. Les îles bretonnes ont été très, très fréquentées cet été. La compagnie maritime Penn ar Bed a enregistré une hausse de 22% du nombre de passagers en juillet par rapport à l'année dernière.

Trop de voitures et d'incivilités

Sur l'île de Batz, dans le nord Finistère, le maire estime la surfréquentation à 20 voire 30%. Pour Guy Cabioch, ça crée des problèmes de circulation : "Ça devient un réel problème, l'entrée n'est pas adaptée pour recevoir un tel volume de voitures. On est en discussions avec les services de l'État pour voir de quelle manière on pourra pour l'été prochain réglementer la circulation !"

L'île de Groix a fait le plein elle aussi, et même plus cet été. Les commerçants en ont profité, mais ce n'est pas, là non plus, sans créer de problèmes. Le maire, Dominique Yvon, fustige les incivilités : "Les gens quand ils viennent dans les îles ont l'impression qu'il n'y a pas de règlement. _Tous les soirs à Port Tudy, c'était la grande fiesta_. Une centaine ou plus de jeunes restaient jusqu'à 4 voire 5 heures du matin sur le port."

Des mesures pour limiter le nombre de touristes

Faut-il limiter le nombre de touristes ? Une proposition de loi adoptée au Sénat veut permettre aux maires de le faire. À Groix, la municipalité a déjà pris les devants :"On le fait plus ou moins en limitant le nombre de bateaux. L'été, on a huit bateaux au mois d'août. On ne met pas plus. S'il faut mettre sept, on mettra sept ! Trop de touristes tue le tourisme !"

La fréquentation reste forte en septembre. Les traversées vers Sein et Ouessant affichaient complet ce week-end.