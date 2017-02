Faut-il ou non éteindre la rocade de Toulouse ?

Les services de l'Etat étudient depuis de nombreux mois la question de l'éclairage sur la rocade de Toulouse. Ils réfléchissent à plusieurs options et pas seulement "tout éteindre" ou "tout rallumer".

Tout éteindre, tout allumer ou seulement une partie ? C'est la question sur laquelle planchent depuis plusieurs mois, même plusieurs années, les services de l'Etat, la DIRSO la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest et Toulouse Métropole. Une décision devrait être prise sous peu par la préfecture, qui refuse de communiquer pour l'instant ou de donner un calendrier.

Mais la situation ne peut pas rester en l'état. Aujourd'hui, une grande partie de la rocade Ouest gérée par la DIRSO est dans le noir, alors qu'à l'inverse une grande partie de la rocade Est, sur l'A61 gérée par Vinci, est allumée, notamment autour du nouvel échangeur de Borderouge. L'idée est qu'à terme il y ait une cohérence.

Toulouse Métropole serait plutôt favorable à l'éclairage des voies, mais la décision n'est pas simple à prendre pour les services de l'Etat car c'est très sensible. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et la première c'est la sécurité. Des expérience ont été menées en région parisienne, en Belgique et des études européennes montrent que lorsqu'on éteint les périphériques, les automobilistes baissent leur vitesse. Mais les motos et deux-roues sont moins visibles. Ce n'est donc pas tout noir tout blanc, comme le note le directeur régional de la Prévention Routière en Occitanie :

"Quand on éteint les rocades, cela permet aux conducteurs d'être beaucoup plus vigilants et de ralentir. Par contre cela devient un danger pour les deux-roues - Bernard Ladevèze de la Prévention Routière Occitanie

Il y a aussi l'aspect écologique et économique, parce qu'il y a l'entretien et les réparations, sans compter les vols des câbles qui alimentent les réverbères. Vinci en fait régulièrement les frais sur la partie Est de la rocade.

Les services de l'Etat regardent donc tout cela et doivent arbitrer entre plusieurs scénarios. Il ne s'agit pas simplement de tout éteindre ou tout allumer. Il y aussi des options intermédiaires, comme par exemple éclairer uniquement les bretelles d'accès ou les points dangereux.