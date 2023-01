Faut-il réformer la bouvine ? La question fait débat dans l'Hérault

Une conférence de presse tendue à Montpellier ce mardi 10 janvier. Eddine Aritzegui, élu du Parti animaliste à la ville de Montpellier a convié les journalistes dans les locaux du club de la presse pour présenter ses propositions de réforme de la bouvine, l'ensemble des traditions et jeux taurins sans mise à mort. Sept élus, venus défendre la tradition, se sont vus refuser l'accès à la salle de conférence.

Tribune signée par 50 personnalités politiques

Les propositions pour réformer la bouvine ont été relayées dans une tribune publiée dans le journal Le Monde le samedi 7 janvier et signée par 50 personnalité politiques notamment d'Europe Ecologie Les Verts dont 11 conseillers municipaux à Montpellier, 1 à Béziers et deux conseillers départementaux.

Une tribune qui fait polémique chez ceux qui défendent les traditions taurines mais aussi au sein de ceux qui défendent les animaux. L'Alliance Anti-Corrida a dénoncé un manque de dialogue dans un communiqué. "Un élu qui tient à réformer des pratiques de nature à faire souffrir les animaux devrait commencer par réunir les divers acteurs de la bouvine et engager avec eux, un dialogue."

Réformer et non abolir la bouvine

"On ne demande pas l'abolition mais bien la réforme de la bouvine" a souligné à plusieurs reprises Coralie Mantion, conseillère municipale d'Europe Ecologie les Verts et Vice-présidente à la métropole de Montpellier. Présente à la conférence de presse et signataire de la tribune. "On veut une évolution des pratiques qui prend en compte le bien-être animal. Il faut que les traditions évoluent. Surtout qu'il existe des alternatives sans souffrance pour le taureau."

Dénoncer la souffrance animale

Parmi les propositions, il est demandé d'interdire la ferrade et l'escoussure. La ferrade c'est le fait de marquer au fer rouge et à vif la peau d'un taureau en le maintenant au sol. L'escoussure c'est la découpe à vif d'une partie de l'oreille du taureau dont la forme varie d'une manade à une autre et marque son appartenance à cette manade.

Eddine Ariztegui, élu à Montpellier (Parti animaliste) a tenu une conférence de presse pour présenter ses propositions pour réformer la bouvine. © Radio France - Morgane Guiomard

L'autre combat des signataires de la tribune qui s'adressent aux législateurs : la castration des taureaux. Plusieurs techniques sont pratiquées aujourd'hui dans les manades. Notamment "le supplice de la pince", "une torsion des testicules avant d'écraser chaque cordon spermatique à travers le scrotum" explique Eddine Ariztegui avant de montrer une vidéo de la pratique lors de sa conférence de presse. Là, il ne demande pas à interdire la pratique mais d'anesthésier l'animal pour éviter "toute souffrance inutile."

Enfin, le dernier point sur lequel les élus veulent une évolution : la course camarguaise. Dans cette tradition taurine, les raseteurs tentent d'attraper la cocarde, c'est à dire des éléments accrochés aux cornes du taureau à l'aide de ficelles. Pour ce faire, ils ont un crochet pour couper les ficelles. "Les taureaux peuvent être blessés. Les yeux des animaux ont parfois été crevés par ce crochet" dénonce Eddine Ariztegui, élu du Parti animaliste à Montpellier.

Là encore, ce n'est pas l'interdiction de la pratique de la course camarguaise qu'il souhaite mais son évolution. "On veut que ce genre de pratique soit sécurisée pour les humains et pour les animaux." Il propose par exemple : "de mettre des guêtres de protection sur les animaux."

Défendre les traditions

Toutes ces propositions font forcément polémique chez les manadiers et défenseurs des traditions taurines. Sept élus, maires de Saint-Brès, Beaulieu, Baillargues Saint-Drézéry, Restinclières, Pérols, Vendargues ont tenté de participer à la conférence de presse de l'élu animaliste de Montpellier. Ainsi que trois manadiers et Nicolas Triol, le président de la Fédération française de la course camarguaise. Ils se sont vus refuser l'entrée.

Sept élus héraultais, trois manadiers et le président de la Fédération Française de la Course Camarguaise sont venus défendre les traditions taurines. © Radio France - Morgane Guiomard

Arnaud Moynier, maire de Beaulieu était présent. "On n'embête personne. On magnifie l'animal alors laissez nous vivre !" Avant d'ajouter : "qu'est-ce que c'est que cette manière d'opposer le monde rural et le monde urbain de l'autre ? On est là pour défendre la ruralité."

Même s'il ne s'agit pas là d'abolir la bouvine mais de la réformer, l'élu s'emporte : "Aujourd'hui c'est ça et demain, ils nous embêteront pour d'autres choses. Ce sont les mêmes qui se plaignent quand il y a un coq qui chante en campagne !"

Pour Eddine Aritzegui, élu du Parti animaliste à la ville de Montpellier : "La tradition ne justifie pas la souffrance des animaux."

Les élus qui demandent la réforme de la bouvine et ceux qui la défendent n'ont pas échanger leurs arguments ce mardi. Mais ils auront l'occasion de le faire lors d'un débat organisé lundi 16 janvier par le club de la presse, fermé au public.