Faut-il rendre obligatoire le masque sur le Pâquier ? La mairie d'Annecy sonde les passants

Le masque n'est pour le moment pas obligatoire sur le Pâquier à Annecy. Mais cela pourrait bientôt changer. Les images du week-end dernier, où l'on voyait l'esplanade bondée avec parfois des groupes collés sans masque, ont marqué les esprits à tel point que la municipalité s'est interrogée cette semaine. Pour le moment, elle ne l'impose pas mais souhaite sonder la population.

"Même ici je ne le quitte pas"

Des "ambassadeurs santé", qui sont des employés de la ville, sont donc durant tout le week-end sur la Pâquier, tablette à la main afin de questionner les habitants. Souhaitez-vous que le masque devienne obligatoire ? Si oui, toute la journée ou bien à certaines heures en particulier ?

Le Pâquier bondé samedi dernier à Annecy © Radio France - Richard Vivion

Parmi les réponses des Annéciens interrogés, "le risque est encore important donc selon moi _il faut le porter tout le temps_. Même ici je ne le quitte pas", "C'est devenu une habitude, cela ne coûte rien de le porter et si ça peut aider à retrouver plus vite une vie normale", "Même si on n'est pas collé sur le Pâquier, on peut marcher et croiser d'autres personnes qui postillonnent".

Ne pas l'avoir sur le Pâquier nous permet de souffler"

Leslie a pris l'habitude d'enlever son masque dès qu'elle arrive sur l'esplanade et ne souhaite pas que cela change. "Déjà que l'on porte le masque toute la journée au bureau... ça nous permet de souffler et puis à force on est suffisamment sensibilisés. Et surtout, le Pâquier est une zone assez vaste pour respecter les distances de sécurité".

Une obligation à certaines heures ?

Si on tire un premier bilan des réponses reçues, les passants semblent favorables à l'obligation du port du masque mais en fonction de la fréquentation. D'où cette hypothèse émise par l'adjointe à la santé à la mairie d'Annecy, Karine Bui-Xuan Picchedda. "Pourquoi pas l'imposer certains jours en particulier ou bien à certains horaires, même si cela ne sera pas forcément facile à mettre en place".

Mais l'adjointe rappelle que la mairie suit chaque jour l'évolution de la situation sanitaire dans le département et qu'un facteur sera déterminant dans son choix, le taux de contamination.