Faut-il s'inquiéter des réseaux de gaz en Corse ?

Au lendemain de l'explosion meurtrière de gaz dans le 9e arrondissement de Paris, qui ne s'interroge pas sur l'état du réseau de la ville dans laquelle il réside ? A Ajaccio et Bastia notamment, certains riverains manifestent quelques inquiétudes. Justifiées ?

Corse, France

Dans quel état se trouve le réseau gaz des deux principales agglomérations insulaires ? Après la tragédie survenue dans le 9e arrondissement de Paris où une explosion de gaz a coûté la vie à quatre personnes, chacun est en droit de se demander si le réseau dont il dépend est sûr. Le gaz de ville ne concerne en Corse que les deux villes de Bastia et d'Ajaccio. Deux grands centres qui connaissent des alertes, plus ou moins régulières. Bastia a même vécu un drame en mars 2005. Un immeuble ancien de trois étages s'était effondré suite à une explosion provoquée par une fuite de gaz. Bilan : un mort et cinq blessés.

En mars 2005, à Bastia, une explosion liée au gaz avait fait un mort et cinq blessés. © Maxppp -

A Ajaccio, trois fuites de gaz ont été enregistrées ces derniers mois dans le quartier des Salines. Le gaz de ville et ses dangers : un reportage de Thibault Quilichini.