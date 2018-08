Corse, France

Faut-il supprimer le changement d'heure ? Le débat existe depuis plusieurs années. La mesure mise en place en France en 1976 afin de faire des économies d'énergie à la suite d'un choc pétrolier est de plus en plus contestée. Récemment, 384 députés sur 549 se sont prononcés pour la suppression du changement d'heure. L'Union Européenne a également demandé à ses citoyens de se prononcer sur la question via un questionnaire internet dont la date limite de réponse était le 16 août dernier.

Qu'en pensent les corses ?

Parmi les questions posées : "Faut-il conserver l'heure d'été et celle d'hiver ?" ou "S'il fallait n'en garder qu'une, laquelle serait-ce ?" RCFM est allée poser la question aux insulaires. Pour certains, la réponse est claire "Il faudrait rester à l'heure d'été parce que les Corses aiment le soleil et que l'heure d'hiver ça nous plombe", un argument qui trouve écho auprès de ce bastiais qui travaille tôt le matin "Il fait jour plus tôt, on a plus de temps et on s'organise un peu mieux par rapport à l'heure d'hiver où c'est un peu plus sombre". Les avis semblent donc tous converger pour une suppression de l'heure d'hiver, sauf du côté de Joseph Orsatelli, éleveur ovin à Santa-Lucia di Mercurio : "Je pense que les brebis sont plus perturbées lorsque l'on passe à l'heure d'été que lorsque l'on passe à l'heure d'hiver."

Christophe Giudicelli est allé à la rencontre des bastiais pour leur demander ce qu'ils pensaient de la suppression du changement d'heure Copier

Alors heure d'été ou heure d'hiver ? Le débat reste ouvert...