Marseille qui s'est imposée un moratoire de quelques mois pour juger de l'opportunité de rajouter des cameras à un parc déjà fort de 1600 unités. L'adjoint au maire chargé de la sécurité Yannick Ohanéssian rappelle que le coût de fonctionnement est de 7 millions d'euros par an

Faut il toujours plus de caméras de vidéo-protection à Marseille ? La nouvelle municipalité dit non !

Le chaud et le froid du ministre de l'intérieur vis à vis de la mairie de Marseille, Gérald Darmanin affirme d'abord qu'il a proposé d'aider au financement de la vidéo-protection à Marseille et que la nouvelle municipalité l'a refusée avant d'annoncer sa prochaine venue dans la ville et l'apport de 100 policiers nationaux en 2021.

Yannick Ohanessian après avoir dénoncé "une bavure verbale" s'est finalement félicité du revirement du ministre de l'intérieur et de sa prochaine venue à Marseille

La municipalité de Marseille qui rappelle que la ville est déjà dotée de 1600 caméras de vidéo-protection, en faisant d'elle la première de France en la matière. L'adjoint à la tranquillité publique estime que la vidéo-protection n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité.

La ville qui a commandé une étude qui devrait être remise d'ici trois à quatre mois, d'ici là, aucune caméra ne sera installée dans les rues de Marseille.

La vidéo-protection est indispensable pour la police municipale qui résout une affaire sur deux grâce aux images - Rudy Manna secrétaire départemental du syndical Alliance