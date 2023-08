"Faut pas trop de monde, sinon on a du mal à circuler ! " : grosse fréquentation touristique cet été à Colmar

Il y a une grosse fréquentation cet été à Colmar. Il y a du monde partout, dans les restaurants, sur les terrasses et dans les hôtels. La cité de Bartholdi connait un gros succès touristique.

"Si il y avait du surtourisme, le touriste ne viendrait pas " : Eric Straumann, le maire de Colmar

On n' a pas encore d'indicateurs concrets, l'office de tourisme dévoilera ses chiffres en fin de semaine prochaine. Mais déjà selon la mairie : il y a + 20% de visiteurs en plus pour les parkings en juillet, par rapport à juillet 2019, où ça avait été très chargé.

Le maire Eric Straumann reste prudent. "Ce n'est pas parce qu'on a du succès une année, que ça va se renouveler l'année suivante. Les gens se sentent bien à Colmar, ils sont bien accueillis. Si il y avait réellement un surtourisme, les touristes ne viendraient pas. Il y a des inconvénients, on les traite. Nous cherchons à ce que nos visiteurs restent 2 ou 3 nuis sur Colmar et c'est un pari qui semble réussi," argumente l'élu.

Du monde dans l'hyper centre avec en plus le marché du jeudi © Radio France - Guillaume Chhum

Le maire a par ailleurs eu des remontées de certains restaurateurs qui ont fait un chiffre d'affaire au mois de juillet, supérieur à la période de Noël. Toutefois, la canicule du mois d'août aurait ralenti cet afflux touristique.

"Faut pas trop de monde, sinon on a du mal à circuler ! " : des habitants de Colmar

Certains habitants s'agacent de cette fréquentation très dense dans le centre historique, dans le secteur de la petite Venise, où ça devient presque comme les marchés de Noël, en été.

Christophe n'est pas content avec cet afflux de touristes, il ne passe plus dans le centre historique. Trop de monde en plus avec son chien en laisse : " C'est tout pour les touristes et rien pour les habitants ! Le centre est nickel, mais dans d'autres rues ça laisse à désirer ! "

Pour Laetitia, même si c'est plaisant parfois d'avoir des touristes et qu'ils font vivre la ville, ça pose aussi des problèmes pour rentrer dans le centre : " Faut pas trop de monde, sinon on a du mal à circuler," déplore cette habitante de Colmar.