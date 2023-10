Faute d'accompagnants, "la double peine" pour les familles d'enfants handicapés selon l'Adapei de la Drôme

Il faut que ces personnels indispensables à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap bénéficient de véritables formations. Le président de l'Adapei de la Drôme (Association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés), Jean-Luc Chorier, était invité de France Bleu Drôme Ardèche ce mardi matin.

France Bleu Drôme Ardèche : le gouvernement a annoncé cet été une revalorisation des salaires des AESH de 10 %. Est ce que c'est suffisant pour vous ?

Evidemment que ce n'est pas suffisant. Mais évidemment, pour les personnels, c'est quelque chose qui est bien. Mais au delà de l'argent, c'est plutôt le statut pour lequel il faut vraiment réfléchir. Aujourd'hui, c'est un rôle qui est hyper important ce rôle d'AESH auprès des enfants en situation de handicap qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Le gouvernement, les financeurs ont décidé d'essayer d'envoyer tout le monde à l'école et c'est peut être une erreur. Certains enfants ont besoin d'une école un peu spécialisée. Ce sont les IME ( institut médicoéducatif ndlr). Donc il faut peut être créer des places en IME et ceux qui en ont besoin et qui peuvent aller à l'école, c'est bien qu'ils puissent y aller accompagnés par des AESH à condition que le métier soit revalorisé, qu'ils puissent être avoir des formations adéquates.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui ?

Non. On demande par exemple qu'à la rentrée scolaire, les AESH puissent avoir au moins une semaine de formation avant. Le handicap, c'est quelque chose de très varié entre quelqu'un qui a un handicap moteur, un handicap sensoriel, un autiste...Donc, il y a besoin que les AESH puissent être formés et puissent s'habituer à ce rôle là. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand un AESH par exemple est absent, il n'y a personne pour le remplacer. Et l'enfant fait comment pour aller à l'école ? Les AESH ont besoin d'avoir un travail qui soit rémunéré à la hauteur de tout ce qu'elles font.

Ces pénuries de personnels sont difficiles pour les enfants mais aussi pour les familles ?

Bien bien sûr pour les familles. Parce que dans nos départements, la Drôme, l'Ardèche, c'est difficile de ne pas être deux à travailler dans un couple. Et bien quand il y a un enfant qu'on doit garder à la maison, un seul parent peut travailler. Ce qui fait qu'on a des familles qui sont au RSA parce que justement, il n'y a pas de solutions qui sont faites et donc c'est un peu la double peine.