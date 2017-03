Faute d'adhérents, l'association des Incorporés de Force pourrait disparaître dans le Haut Rhin

Faute d'adhérents suffisants, l'association des Incorporés de Force pourrait disparaître dans le Haut Rhin. Son président, Yves Muller veut donner une seconde vie à la structure pour faire perdurer la mémoire. 130 000 alsaciens et mosellans ont été incorporés de force dans l'armée allemande en 1942.

L'Association des Incorporés de Force n'a presque plus d'adhérents et risque de disparaître. Le président de l'ADEIF 68, Yves Muller veut relancer l'Association des Incorporés de Force dans le Haut-Rhin pour préserver cette structure et faire perdurer la mémoire. Ne pas oublier que 130 000 alsaciens et mosellans ont été incorporés de force dans l'armée allemande dès août 1942, durant la seconde guerre mondiale. 80 000 ne sont pas revenus ou sont revenus dans un piteux état .

Dans dix ou quinze ans personne ne se souviendra que c'est le 25 août 1942 que l'incorporation de force a été décidée par Wagner. Yves Muller, président de l'association ADEIF 68.

Il faut à tout prix que l'association se maintienne pour le souvenir avant tout, Yves Muller le président de l'ADEIF 68 : 'Il faut perdurer la mémoire même si c'est 30 ans après parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se produire. Il y a déjà eu des hommes politiques français qui ont dit les camps de concentration, les fours crématoires, c'était des détails de l'histoire." Yves Muller lui même incorporé de force est à la tête de l'association. Âgé aujourd'hui de 90 ans, il souhaite passer le relais pour ne pas que cette histoire tombe dans l'oubli :"On ne se souvient plus. Et puis dans dix ou quinze ans personne ne se souviendra que c'est le 25 août 1942 que l'incorporation de force a été décidée par Wagner."

Ouvrir l'adhésion aux descendants

L'ADEIF 68 ne compte plus qu'une vingtaine d'adhérents. Pour passer le relais, Yves Muller souhaite ouvrir l'adhésion aux descendants des incorporés de force et à leur famille. Il met pour cela un prix d'adhésion modique 10 à 15 euros par an. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Le président de l'association des incorporés de force dans le Haut-Rhin espère accueillir plus d'une centaine de nouveaux membres et donner une seconde vie à l'association.