Faute d'exposants, la foire de Tarbes 2022 est annulée

Les habitués de la Foire de Tarbes vont sans doute être déçus. L'édition 2022 de l'événement en Bigorre est annulée. Dans une publication Facebook datée de ce mardi, il est écrit "Pas d'édition 2022 pour la Foire de Tarbes. Mais on prend le temps de réfléchir à un nouveau concept pour vous proposer de superbes moments à partager prochainement". Le président de la CCI des Hautes-Pyrénées, François-Xavier Brunet, confirme et explique que c'est "faute d'exposants suffisants". Ces deux dernières années, la foire de Tarbes n'avait pas pu se tenir à cause de l'épidémie de coronavirus et des contraintes sanitaires imposées.

