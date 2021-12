Faute de moyens, l'association d'Aide aux Victimes du Loiret n'assure plus de permanences le week-end

Depuis cette semaine, l'association d'Aide aux Victimes du Loiret n'assure plus d'astreintes les samedis, dimanches et jours fériés. Elle n'a pas reçu les financements promis par l'Etat. La décision risque d'avoir de lourdes conséquences notamment pour les victimes de violences conjugales.

" C'est la pire décision que nous avons eu à prendre au bureau de l'association. Mais, nous n'avons pas le choix" attaque d'emblée Hélène Thibaud, la directrice de l'association. Depuis fin 2019, l'Aide aux Victimes dans le Loiret espérait une dotation complémentaire du Ministère de la Justice pour financer les astreintes des week-end et jours fériés. Mais, l'association n'a pas touché ce qu'elle espérait et aujourd'hui, elle ne peut plus puiser sur ses fonds propres. "Il nous manque près de 50.000 euros et les prochaines subventions n'arriveront qu'en mars. Donc, pas question de mettre toute l'association en péril" explique Hélène Thibaud. La décision a donc été prise de stopper les permanences du week-end , à compter de ce premier week-end de décembre.

Je suis très en colère, je ne comprends pas comment on peut nous laisser comme ça

Hélène Thibaud, la direction de l'association d'Aide aux Victimes du Loiret © Radio France - Patricia Pourrez

Pour l'AVL, la fin de ces permanences, c'est quelque part "une double peine pour les victimes" et notamment pour les femmes victimes de violences conjugales. L'association est la seule agrée par la justice pour mettre à l'abri les victimes, pour les accompagner à l'Unité Médico-Légal de l'hôpital et faire constater leurs blessures, pour répondre aussi aux alertes Téléphone Grave Danger ou Bracelet Anti-Rapprochement. " Par exemple, on peut nous appeler parce qu'il y a un souci sur le code Pin du Téléphone Grave Danger. On est là pour résoudre la chose. Désormais, si le problème arrive un week-end, il n'y aura plus personne pour la victime."

25% d'interventions en plus cette année

Pour Hélène Thibaud, il y a clairement un double discours du gouvernement et des pouvoirs publics. " On nous dit que les violences conjugales et intra-familiales, c'est une priorité. Mais dans les faits, les financements ne suivent pas." L'an passé, l'AVL, qui fonctionne avec 8 salariés, a accompagné un peu plus de 1.700 personnes dans le Loiret. Cette année, elle estime que le nombre de ses interventions a augmenté de 25%, sachant que la moitié des dossiers concerne des affaires de violences intra-familiales.

L'association, reconnue d'intérêt général, rappelle qu'elle peut aussi recevoir des dons d'entreprises ou de particuliers. " On a parfois des victimes qui nous donnent un peu d'argent, en reconnaissance de notre intervention. Mais, oui, il faut le dire, tout le monde peut donner et c'est déductible des impôts". Une sorte d'appel à l'aide en attendant les financements promis par l'Etat.