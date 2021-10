Faute de personnel dans les foyers pour handicapés, certains sont renvoyés chez leurs parents

Familles, soignants, associations... Ils étaient 450 manifestants à Chambéry ce mercredi 6 octobre, pour montrer leur colère et demander une revalorisation des métiers du médico-social.

Depuis début septembre, les foyers et centres d'hébergements font face à une vague de démissions, obligeant certains parents à reprendre leurs enfants chez eux. C'est le cas pour 150 personnes handicapées en Haute-Savoie, et une vingtaine en Savoie.

Catherine Peronno, jeune retraitée de 65 ans, s'occupe depuis trois semaines de sa fille Amandine, 49 ans, atteinte de trisomie 21. "La directrice m'a demandé de récupérer ma fille chez moi, par souci de sécurité, car le foyer manque de personnel." Tout son quotidien doit désormais s'adapter à celui de sa fille. "Si elle veut préparer ses repas, ou prendre sa douche, je dois être derrière. Je dois prendre tous les rendez-vous par rapport à l'emploi du temps d'Amandine."

Je dois me caler sur la vie d'Amandine en permanence. C'est lourd moralement, psychologiquement. On est fatigués.

Même situation pour Philippe et sa femme. Leur fille Agnès, polyhandicapée, est complètement dépendante. "Elle ne marche pas, et ne parle pas non plus", précise Philippe. Le foyer d'accueil médicalisé de sa fille ne peut plus l'accueillir le week-end. "Pour l'instant c'est supportable, mais si ça dure, ça va devenir très difficile, car on vieillit, c'est très lourd..."

D'autant que la situation est également très compliquée pour les personnes handicapées, qui voient leur vie sociale et leur autonomie réduites. A l'APEI - Association des parents d'enfants inadaptées - de Chambéry, entre 60 et 70 postes d'éducateurs spécialisés et de soignants sont vacants... En Haute-Savoie, il en manque 125.