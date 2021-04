Faute de personnel, le CH du Haut-Anjou déménage des résidents d'Ehpad

La situation est inédite. Pour cause de manque de personnel soignant, la direction du CH du Haut-Anjou va devoir déménager plusieurs résidents de l'Ehpad Saint-Joseph, vers d'autres structures pendant l'été. Inquiétude des famille, colère des syndicats.

"Nous n'avons pas le choix de faire autrement cette année" c'est l'aveu d'impuissance de la direction du CH du Haut-Anjou, par la voix de sa directrice adjointe, Véronique Arth. Cet été, plusieurs résidents de l'Ehpad Saint-Joseph à Chateau-Gontier-sur-Mayenne, vont devoir déménager vers d'autres structures. La cause : 13 départs d'aides soignantes en congés maternité et personne pour les remplacer. "Nous espérons que les politiques qui vont être mises en place, poursuit Véronique Arth, _permettront de rendre les métiers en Ehpad, plus attractif_s".

Des familles inquiètes

C'est par courrier que les familles ont été informées par la direction, le 12 avril dernier. "Maman a 93 ans, sa chambre, c'est toute sa vie, son univers, témoigne la fille d'une résidente, un déménagement pour des personnes vulnérables, comme ça, c'est une aberration". Même si la direction promet que toute l'opération sera accompagnée individuellement, elle rappelle que le contrat de séjour stipule que "lorsque l'exécution de travaux ou des raisons d'organisation interne nécessitent un changement de chambre, la Direction en informe le résident qui ne pourra pas s'y opposer".

Des résidents de l'Ehpad Saint-Joseph de Chateau-Gontier-sur-Mayenne, obligés de déménager pour l'été - Véronique Arth

Colère du syndicat FO

Des familles inquiètes ont immédiatement alerté le syndicat Force Ouvrière qui, dans un communiqué du 20 avril, dénonce cette situation. "Si, au moins, ça permettait au personnel de prendre ses congés d'été, mais, même pas! s'insurge Christelle Guillet, secrétaire FO au CH au Haut-Anjou. Les résidents sont pris en otage des restrictions budgétaires exercées depuis des années".