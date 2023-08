Faute de personnels, Linda Loillier, maître-nageuse à la retrait, reprend du service à la piscine de Bais

30 ans de service comme maître-nageuse. Un métier-passion que Linda Loillier, 63 ans, continue d'exercer en tant que retraitée. Voilà trois ans qu'elle est à la retraite, et trois ans que la piscine de Bais fait appel à elle pour surveiller la piscine de juillet à septembre. Il faut dire qu'elle est bien connue : elle a travaillé à la piscine de Bais mais aussi au jardin aquatique d'Evron. Alors, avec envie, elle revient sur les bords de la piscine.

ⓘ Publicité

"Ils m'ont demandé si j'étais libre cet été, j'ai accepté"

La jeune retraitée a été contactée dès le printemps, "vu le manque de CV reçus, ils ont anticipé la pénurie et m'ont contacté, j'ai accepté". L'été, c'est une période où Linda Loillier est disponible. En tant que retraitée, elle part plutôt hors-saison. Alors ça ne la dérange pas du tout de reprendre du service à cette période.

"J'adore ce que je fais, les relations avec le public, et puis tout le côté animations avec les enfants, leur proposer des activités, il y a pleins de choses", sourit la jeune retraitée. Depuis le début des vacances, elle n'a pas vraiment été confrontée à des situations d'urgence. "Je suis intervenue deux fois, hier c'est une petite fille qui était dans une grosse bouée et qui a paniqué", détaille-t-elle. Linda Loillier parle de son métier avec passion. Elle a eu envie de revenir "parce que ça [l'] embêtait que la piscine ferme. Les gens viennent quand même nager, malgré le temps pas très très beau en juillet, c'est dommage de fermer quand on sait qu'il y a un bel équipement", explique-t-elle. Pour le plus grand bonheur de Stéphane, 60 ans. Il prépare un triathlon pour septembre alors il est "très content. En plus la Mayenne est gorgée de cyanobactéries, alors je préfère nager à la piscine." Une piscine qui lui rappelle pas mal de souvenirs : "j'y ai fait ma première compétition, je me sens très bien ici. Je pense qu'ils vont me voir souvent au mois d'août, peu importe le temps", s'exclame-t-il.

Un complément de retraite intéressant

Le travail est rythmé : la maître-nageuse travaille tous les week-ends, les jours fériés, et jusqu'à 20h15, car elle anime aussi les cours d'aquagym jusqu'à 20h15. En août, elle est seule à surveiller cette piscine qui peut accueillir près de 300 personnes. Cela reste dans les normes de la législation. Pour son travail, elle est payée un peu plus du SMIC. Ce qui lui assure un complément de retraite intéressant, en plus de la satisfaction que lui apporte le métier.

Quand on lui demande combien de temps elle souhaite faire des remplacements d'été, elle sourit : "Ecoutez, mon diplôme est à jour jusqu'en 2025. Après, si je veux continuer, il faudra que je repasse la révision quinquennale. On verra bien ! ", déclare-t-elle.