Faute de place d'accueil pour leur fille autiste, ils créent leur structure adaptée dans l'Allier

Ce 25 avril 2023, Emy fête ses six ans. Un anniversaire hélas synonyme de difficulté pour ses parents, Sonia et Fabien Pagès, "on se retrouve sans prise en charge pour Emy à la rentrée 2023." Le Camsp de Vichy , structure pluridisciplinaire qui l'accueille aujourd'hui, ne prend pas les enfants de plus de six ans et dans le service censé prendre le relais, la liste d'attente pour une place est déjà longue.

ⓘ Publicité

Un manque de places criant

"Il était hors de question pour nous qu'à la rentrée, Emy reste sur le canapé sans aucun soutien", résume Fabien, son papa. "Le nombre de messages de familles en détresse qu'on reçoit... Sur le grand bassin vichyssois, ça se compte par dizaines les familles qui sont sur le bord de la route comme nous."

Côté institution, la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) fait le constat du manque de places mais ne propose pas de solution acceptable, sachant que l'accompagnement et le développement de la fillette passent par une prise en charge quotidienne, impliquant différents professionnels du kiné à l'orthophoniste.

loading

Un démarrage possible à Saint-Yorre

Le couple se rapproche alors de l'association de l'animatrice télé et radio Eglantine Eméyé, elle-même maman d'un garçon autiste et polyhandicapé décédé récemment. "Un pas vers la vie" , les forme et va les accompagner financièrement pendant trois ans pour monter leur structure. Adoptant le modèle des "Epanouî", espaces pédagogiques imaginés par l'association, ce sera le cinquième du genre en France.

Sonia et Fabien Pagès ont pour le moment trouvé un lieu adapté à Saint-Yorre et visent une ouverture en septembre 2023. Ils recherchent toujours des professionnels pour intervenir dans la structure : éducateur spécialisé, psychomotricien, orthophoniste... à la disposition des familles en fonction des besoins de l'enfant. Ils tablent à terme sur l'accueil de huit enfants, âgés de deux à 18 ans, atteints d'autisme ou de retard psychomoteur.

Le lieu offrira une prise en charge personnalisée à la demi-journée ou la journée. "Le but, c'est aussi que les parents-aidants puissent reprendre une activité professionnelle ou avoir du temps pour eux." Sonia, elle-même, a quitté son emploi pour s'occuper de sa fille à plein temps.

loading

Pour tous renseignements, l'association de Sonia et Fabien Pagès, Un pas pour mille pas : unpaspourmillepas@gmail.com