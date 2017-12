Faute de place en hébergement social, de jeunes migrants ont trouvé un toit chez des habitants du Nord

L'association d'aide aux migrants, Utopia 56, lance une opération destinée aux jeunes mineurs étrangers : "au chaud les ados". Elle appelle les habitants à héberger ces jeunes exilés en attendant une place en hébergement social.

Une centaine de jeunes mineurs étrangers en France ont trouvé un toit depuis le printemps dernier. Les places qui leur sont réservées en hébergement social sont en effet saturées, certains sont donc obligés de dormir dans la rue alors que les pouvoirs publics ont l'obligation de les prendre en charge. L'association d'aide aux migrants se constitue donc ces derniers mois un réseau citoyen de personnes capables d'accueillir ces jeunes, de les aider à maîtriser le Français ou à effectuer les démarches pour être aidé.

A Nomain, "une aide logique" pour Florine

Florine a 26 ans. Cette jeune infirmière libérale intervenait régulièrement dans le camp sauvage de migrants qui s'était constitué ces derniers mois à la gare Saint Sauveur, à Lille. Quand l'heure de son démantèlement a sonné, elle a décidé de sauter le pas et de proposer ses deux chambres pour héberger deux jeunes Guinéens de 14 ans :

Je me suis dis que je pouvais au moins en héberger deux. J'ai pas réfléchi, ça me paraissait logique de prendre des jeunes qui dormaient dehors

de la Guinée à la gare Saint Sauveur, à Lille

Ibrahima et Bangaly ont quitté leurs parents et leur pays l'été dernier pour traverser la Méditerranée et venir en France, à Lille. Ils espèrent aujourd'hui y faire des études devenir ingénieur informaticien pour Ibrahima, un garçon très discret mais fier de raconter son envie de parler français :

On part à la bibliothèque, on prend des livres de conjugaison et de vocabulaire pour apprendre à s'exprimer

A chaque fois, les séjours de ces jeunes adolescents ne sont censés durer que quelques semaines, le temps qu'une place en hébergement social se libère. Mais parfois, les liens tissés peuvent être forts raconte Christelle, membre de l'association d'aide aux migrants Utopia 56 :

Quand on accueille un jeune chez soi qui sort de la rue, on lui apporte de l'affection.

La preuve avec Florine qui les a inscrits à des cours de Français et de mathématiques, au club de foot de Genech. Si bien que "la grande soeur" comme l'appellent les deux garçons a décidé d'engager une procédure pour devenir famille d'accueil et hébergé plus longtemps encore ces deux migrants.

Pour financer son opération "au chaud les ados", Utopia 56 a lancé un appel à financement sur internet, du crowfunding, sur le site Ulule jusqu'au 19 décembre. Elle a besoin de récolter 27 500€ pour payer deux personnes en CDD qui collecteront les différentes offres d'hébergement, resteront en contact avec les familles qui accueillent ces jeunes migrants mineurs. Début décembre, 85% de la somme totale avait déjà été réunie.