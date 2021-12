Faute de réveillon, le Secours Populaire du Loiret fait une tournée de "bonne année"

Cette année encore, et comme l'an passé, le Secours Populaire du Loiret a dû renoncer à son traditionnel réveillon de la St Sylvestre à Orléans. Un rendez-vous créé il y a plus de 20 ans et qui rassemble d'ordinaire plus de 200 personnes défavorisées pour une soirée dansante : impossible, bien sûr en ces temps de crise sanitaire... Alors, à la place, l'association a choisi d'organiser des tournées l'après-midi de ce 31 décembre pour distribuer des colis et souhaiter la bonne année à des personnes isolées, en se rendant à leur domicile.

Les bénévoles du Secours Populaire ont fait cette "tournée de réveillon" par équipe de 2 © Radio France - François Guéroult

"La solidarité doit continuer, résume Annie Renard, la secrétaire générale du Secours Populaire dans le Loiret. On aurait préféré organiser notre réveillon, mais bon ! On essaie de s'adapter et de se réinventer. Evidemment, avec une telle tournée, on touche forcément moins de monde ; c'est pourquoi on a ciblé en priorité les personnes qui vivent seules."

C'est ainsi que Suzanne, une Saranaise de 71 ans, a eu la surprise d'avoir la visite de Lionel et Gisèle, deux bénévoles du Secours Populaire. "Je ne m'y attendais pas, confie-t-elle tout émue, j'étais tant déçue que le réveillon soit annulé. Alors eux deux, ce sont mes rayons de soleil du jour. Et puis regardez ce qu'ils m'apportent : des chocolats, une boîte de foie gras, des clémentines, que des bonnes choses !"

Lionel, bénévole au Secours Populaire depuis 5 ans © Radio France - François Guéroult

Au-delà du colis, il y a surtout le plaisir de discuter et de partager un moment. D'autant que Lionel, bonnet vert sur la tête et guitare à la main, n'hésite pas à pousser la chansonnette. Le refrain qu'il a lui-même composé en l'honneur des bénévoles de l'association n'a peut-être jamais résonné aussi juste : "Toutes ces années qu'ils œuvrent dans ce rôle / Qu'ils luttent ainsi contre toute forme de misère / Tant de talents ils ont, ces bénévoles / Ils sont le cœur du Secours Populaire..."

Comme Lionel et Gisèle, 9 équipes du Secours Populaire ont ainsi sillonné la métropole orléanaise cet après-midi du 31 décembre , apportant colis et bonne humeur. Au total, les bénévoles auront ainsi souhaité la bonne année à plus de 70 personnes isolées.

A (ré)écouter : le reportage diffusé par France Bleu Orléans, à retrouver ci-dessous