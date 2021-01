Faute de pouvoir rouvrir, le cinéma de Challans vend tout son stock de friandises en drive

Au milieu du grand hall flambant neuf, devant l'entrée des cinq salles du multiplex, des dizaines de sacs sont éparpillés à même la moquette rouge en velours. Le patron du CinéTriskell, Eric Dubot, remplit lui même les commandes avec ses employés : "On a des KitKat, des Dragibus, du Popcorn, et quelques boissons. On a aussi des affiches de films de grande taille, qu'on vend 10 euros l'unité".

Le seul cinéma de la ville, "on y tient"

Le Premier ministre tient une conférence de presse ce jeudi, lors de laquelle il devrait donner une date, une nouvelle, pour la réouverture des cinémas. Le 20 janvier, après les vacances, voire au printemps ? Le patron du CinéTriskell, le seul cinéma de Challans, ne se fait pas d'illusion. Pour lui, il va falloir attendre. Alors Eric Dubot a décidé de vendre l'ensemble de son stock de friandises, bonbons et autres popcorn, à prix coûtant, pour qui voudra bien l'en débarrasser. Et surprise, les clients sont nombreux.

On tient à notre cinéma. Il vient d'ouvrir, on l'attendait depuis longtemps, donc tout le monde est solidaire. Il faut qu'il continue de passer des films

- une cliente

"On en est à 113 commandes en deux jours", énumère le patron, encore interloqué. Les clients commandent en ligne, comme pour une place de cinéma : "Une affiche de Paddington pour mon fils, et un paquet de Haribo", demande une dame pour rappeler sa commande. "On tient à notre cinéma. Il vient d'ouvrir, on l'attendait depuis longtemps, donc tout le monde est solidaire. Il faut qu'il continue de passer des films", explique une autre. "Merci de nous soutenir", lui répond Eric Dubot.

Quatre millions d'euros d'emprunt sur les bras

Car c'est avant tout pour se rappeler au bon souvenir de sa clientèle que le patron a lancé ce déstockage géant. Le multiplex, inauguré l'été dernier après plusieurs années de travail et de chantier, n'a pu ouvrir que quatre mois en 2020. Et le patron a un emprunt de quatre millions d'euros sur les bras à rembourser. Ce n'est pas cette vente symbolique qui l'aidera. "Mais là on revoit les gens, et ils nous disent qu'on leur manque, qu'ils veulent revenir au cinéma. Moi j'attend qu'on nous donne une date pour rouvrir, et qu'on ne nous referme pas". En attendant, vu le succès de la vente de friandises, il a prévu de vendre des affiches de film grande taille dans les prochains jours. Avis aux collectionneurs.