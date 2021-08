Faute de saisonniers, cette restauratrice de Dordogne a embauché des retraités

Compliqué de recruter des bras pour cette saison estivale ! Tous les restaurateurs le disent : il y a un manque cruel d'employés saisonniers pour l'été 2021. En Dordogne, 34 postes de la restauration et de l'hôtellerie ne sont toujours pas pourvus selon les chiffres de Pôle Emploi. La plupart des travailleurs saisonniers de la restauration se sont détournés de la profession car il n'est plus attractif selon eux après plus d'un an et demi de pandémie et de fermetures successives.

A Brantôme, Monique Delage, la patronne du restaurant La Cabourne, a changé son fusil d'épaule et a embauché deux retraités.

Deux de ses amis en renfort

Tablier bleu autour du cou, Sylvie prend les réservations pour le service du midi. A 66 ans, cette jeune retraitée tout sourire retrouve son ancien métier de serveuse : "J'aime le côté relationnel avec les gens, rigoler ! On s'ennuie pas ! Moi j'ai envie de retravailler et puis il faut dire que cela met du beurre dans les épinards". Sylvie a répondu à l'appel de Monique la patronne, sa grande copine. Jacques également a voulu rendre service à son amie d'enfance. Lui est dans les cuisines : "C'est surtout pour la dépanner, et puis je n'aime pas rester dans mon canapé".

Un recrutement difficile

Avant leur arrivée, Michelle la restauratrice a tout essayé : "des annonces sur Facebook, dans les revues professionnelles mais je n'ai rien eu !" Puis elle a changé de technique : "C'est une bonne solution, ils sont tous les deux expérimentés et m'ont proposé leur service. Et il y a une bonne ambiance !".

Fin août, Jacques retournera à son bricolage. Sylvie, inarrêtable, fera les ménages dans un hôtel de Périgueux.