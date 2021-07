Faute de visas, les parents de Wassim attendent depuis 4 ans de voir leur fils très malade au CHU de Rouen

A 14 ans, Wassim se bat contre une leucémie de stade 4 au CHU de Rouen. Depuis 4 ans, ses parents se battent, eux, avec l'ambassade de France en Algérie pour obtenir des visas et pouvoir se rendre à son chevet.

Combien de documents faudra-t-il pour que des parents puissent revoir leur fils qui se meurt au CHU de Rouen ?

L'histoire est terrible. Wassim a 8 ans quand il déclare une forme grave de leucémie. A court de traitements, ses médecins en Algérie incitent ses parents à l'envoyer dans sa famille en France, seul espoir de sauver le garçon.

Fin 2017, le papa de Wassim emmène donc l'enfant chez sa soeur, près de Rouen, pour qu'il puisse être pris en charge au CHU. Il repart en Algérie avec la certitude de revenir très vite avec son épouse. En 2018, leur demande de visa est refusée. Arrive ensuite la crise sanitaire qui empêche tout déplacement.

Pendant ce temps, l'état de Wassim se dégrade au CHU de Rouen. IL subit une greffe qui ne fonctionne pas et est aujourd'hui en réanimation avec un pronostic vital engagé. L'urgence, évidemment, est qu'il revoie ses parents mais malgré les certificats des médecins, malgré les attestations fournies pour prouver les ressources du couple, leur possibilité d'hébergement sur place, rien n'y fait.

Des demandes de visas qui restent sans réponse

A la fin du confinement, les parents de Wassim réitèrent leur demande de visas. Ils sont appuyés par les médecins de l'enfant, leur famille à Rouen et de nombreux soutiens en France comme en Algérie mais aucune réponse.

La mobilisation finit par payer... un peu. Fin juin, les parents de Wassim obtiennent enfin un rendez-vous pour faire une demande de visa mais l'administration peut être d'une inhumanité glaçante parfois. Lors du rendez-vous le 28 juin, les services de l'ambassade de France en Algérie estiment que le certificat médical daté du 17 juin n'est pas assez récent, ils réclament également l'original du certificat d'hébergement. A Rouen, personne ne baisse les bras. Les médecins refont un certificat, la famille de Wassim court à l'aéroport de Paris, trouve un passager pour Alger et lui confie le certificat. Ce n'est pas encore assez. L'ambassade de France décide alors que s'il y a visa, ce ne sera que pour l'un des deux parents. "Il faut faire un choix, soit c'est papa, soit c'est maman qui vient", se désole Hala, la cousine de Wassim qui vit à Criquebeuf-sur-Seine et qui n'a pas osé annoncer la nouvelle au petit garçon.

S'il doit s'endormir, son seul souhait serait de pouvoir le faire au moins dans les bras de ses parents"

La colère l'emporte aujourd'hui sur l'incompréhension pour les proches de Wassim. Francine, une amie de la famille, a pris l'habitude d'échanger par téléphone avec l'adolescent et ses parents. " Pour la première fois depuis ces 4 années, Wassim a réellement émis à voix haute le fait de se sentir partir et s'il doit s'endormir, son seul souhait serait de pouvoir le faire au moins dans les bras de ses parents". Si un seul de deux parents parvenait à obtenir un visa, c'est sa maman qui viendrait bien sûr mais c'est terrible pour le papa s'insurge Francine : "quand je l'ai eu, la seule chose qu'il demandait, c'était de pouvoir revoir son fils mais surtout de retrouver son odeur". Les larmes aux yeux, elle conclut : "C'est vraiment cruel de faire vivre ça à une famille, c'est abject".

La famille a écrit à Brigitte et Emmanuel Macron sans réponse pour le moment. Les soutiens sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux #wassim_athmani