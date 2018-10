Vaucluse, France

La solidarité s'organise en Vaucluse pour aider les sinistrés des inondations de l'Aude. Matériel pour les écoles ou parfum depuis Cavaillon, fauteuils roulants, déambulateurs et vêtements pour les personnes âgées depuis la maison de retraite de Robion.

Lorsqu'elle a vu l'image d'une personne âgées hélitreuillées au-dessus des inondations, Hélène Félix, la directrice de la maison de retraite de Robion a réalisé que "les personnes âgées qui vivaient souvent dans des maisons de plain-pied ont tout perdu". Hélène Félix a sollicité le personnel de La Bastide Du Luberon à Robion pour réaliser l'inventaire du matériel disponible et proposer huit déambulateurs, dix cadres de marches, quatre fauteuils roulants, des coussins anti-escarres et des vêtements adaptés : "On va pas leur apporter des baskets et des sweat à capuche ! Nous avons des robes, des pantalons élastiqués, des vêtements boutonnés devant ou dans le dos faciles à enfiler." La maison de retraite réfléchit aussi à la fourniture de produits d'entretien pour les sinistrés.

Le souvenir des inondations en Vaucluse a aussi provoqué l'appel d'un ancien vendeur d'électroménager à Piolenc : il avait été inondé et propose à Hélène Félix "des choses auxquelles elle n'avait pas pensé : l'hiver va arriver et ce monsieur a appelé pour proposer des chauffages d'appoints, des radiateurs à bain d'huile". Le garage Berbiguier de Cavaillon fournira le camion qui transportera le matériel de la maison de retraite de Robion jusqu'à Trèbes dans un convoi de trois poids lourds formés par le club de motards des Gentilhommes.

Matériel éducatif et eau de Cologne pour les sinistrés

À Cavaillon, une commerçante collecte des vêtements mais aussi des jeux et du matériel éducatif pour les enfants de l'école submergée de Conques-sur-Orbiel. Ses petits-enfants sont scolarisés dans cette école et sa fille a déjà lancé une collecte en ligne depuis l'Aude. Nathalie Baldasseroni accumule donc le matériel éducatif dans la boutique de laines "Il était une fois" du cours Bournissac à Cavaillon. "On en a plein dans l'arrière boutique : des cahiers des livres, des puzzles" détaille Nathalie Baldasseroni qui apprécie que "les écoles primaires et maternelles de Cavaillon aient décidé de nous apporter du matériel. C'est un joli cadeau".

Cette Cavaillonnaise a aussi vu arriver une dame qui travaille dans une pharmacie : "Elle nous a apporté des flacons d'eau de Cologne car les sinistrés auront peut-être envie de sentir bon. C'est une jolie preuve de solidarité. C'est beau". Renault Trucks Cavaillon a promis d'aider à l'acheminement de ce matériel dans l'Aude.

