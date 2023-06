Faux Brav-M chez Cyril Hanouna : des sanctions pour deux d'entre eux

Deux des quatre personnes qui s'étaient fait passer pour des policiers de la Brav-M dans l'émission" Touche pas à mon poste" , présentée par Cyril Hanouna sur C8, écoperont de sanctions. Annonce faite ce mardi par Laurent Nuñez, préfet de police de Paris invité de franceinfo . L'un d'entre eux sera renvoyé devant le conseil de discipline, un autre se voit sanctionner d'une "exclusion temporaire de fonction de trois jours".

Le 31 mars dernier, trois hommes et une femme cagoulés étaient invités sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna et affirmaient être membres de cette unité de police, critiquée pour sa gestion de la contestation contre la réforme des retraites. "Ils ont menti", rappelle Laurent Nuñez. Deux enquêtes ont été ouvertes en avril dernier, l'une judiciaire, l'autre administrative. "Il y aura des sanctions administratives pour les deux fonctionnaires qui relèvent de mon autorité", annonce le représentant de l'État.

Usurpation de la qualité de policier

"Il m'a été proposé d'en faire comparaître un en conseil de discipline et pour une autre de prononcer une exclusion temporaire de fonction de trois jours, et évidemment, je suivrai les recommandations de l'IGPN", l'Inspection générale de la police nationale.

L'un d'eux, prénommé Cédric sur les réseaux sociaux et se présentant comme leur porte-parole, avait été révoqué de la police nationale en décembre 2022. S'agissant de cet homme, le préfet de police ne peut pas prendre de sanction à son encontre puisqu'il n'est plus policier. Son cas est du ressort du judiciaire, a-t-on indiqué de source proche du dossier. "Il a usurpé la qualité de policier et c'est donc encore plus grave. Là, ça relève plutôt du judiciaire", précise Laurent Nuñez. Le quatrième homme n'est pas policier à Paris, mais dans un autre département.