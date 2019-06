Faux steaks hachés : le Secours populaire de la Creuse, lui aussi touché, est en colère

Creuse, France

"On est très en colère, et déçus." En Creuse, la secrétaire départementale du Secours populaire, Lucile Périot, ne mâche pas ses mots. L'antenne creusoise a reçu six palettes de faux steaks, qui se sont révélés être un mélange de peau, de gras et de soja. Les bénévoles en ont distribué une palette, avant de recevoir une alerte nationale et de mettre fin aux distributions il y a quelques mois.

Pour Lucile Périot, la nouvelle a provoqué le malaise au sein de l'association : "ça joue énormément sur la motivation et la confiance de ceux qui distribuent, déjà. On est mobilisés toute l'année sur le terrain pour collecter les fonds et acheter les produits. On est très chanceux d'avoir le fonds d'aide européen aux plus démunis, mais on est très déçus, et en colère, de recevoir ce genre de produits."

Lucile Périot pense également aux personnes qui bénéficient de l'aide du Secours populaire, mais tient à préciser que ces faux steaks ne sont pas nocifs pour la santé. "Si des gens en ont mangé, il ne faut pas se faire du souci", a-t-elle tenu à rassurer.

Autre problème causé par ces faux steaks : l'association les stocke et paie pour ce stockage une plateforme privé, "jusqu'à nouvel ordre, indique Lucile Périot. On nous dira peut-être ce qu'il faut en faire dans les prochains jours."

Au niveau national, 780 tonnes de steaks hachés auraient été livrées à La Croix Rouge, aux Restos du Cœur, au Secours Populaire Français et à la Fédération française des banques alimentaires depuis juillet 2018. Les associations avaient fait un achat groupé de plus de cinq millions d'euros.