Faux vétéran du Débarquement en Normandie : "Rien dans son histoire ne me semblait irréel"

Nathalie Mary est trésorière de l'association D-Day Overlord. C'est cette association qui a révélé ce lundi que George G. Klein avait menti en affirmant avoir participé au Débarquement du 6 juin 1944, à la Pointe du Hoc (Calvados).

On apprend qu'un Américain de 96 ans qui s'était fait passer pour un vétéran du Débarquement était en réalité en Irlande lors du D-Day. La trésorière de l'association D-Day Overlord a dévoilé à France Bleu Normandie le déroulement des événements qui l'ont amenée à "démasquer" George G. Klein.

Comment avez-vous découvert la supercherie ?

Les recherches n'ont pas été faites par l'association D-Day Overlord mais par Gary Sterne qui est le propriétaire du musée de la batterie de Maisy. C'est lui qui a fait les recherches et qui nous a averti de ce mensonge. C'est un faux Ranger mais George Klein reste quand même un vrai vétéran. Il a fait la formation des Rangers. Malheureusement, il a été blessé. Il est reparti en Angleterre pour se soigner. Voilà, ils ont découvert qu'il n'était pas parmi les 225 Rangers qui ont débarqué à la Pointe du Hoc le 6 juin 1944. On est abasourdi parce qu'on a participé financièrement au retour de George en Normandie cette année. Il a été honoré. Il a été invité pour les commémorations. Ce n'est pas un Ranger mais il reste quand même un vétéran parce qu'il a eu des faits d'armes. Il est allé se battre en Moselle. Il a été grièvement blessé d'ailleurs. C'est un faux ranger même s'il a fait une formation de Ranger mais ça reste un vrai vétéran car il a participé à la Libération de la France malgré tout.

Comment a-t-il pu tromper tout le monde aussi longtemps ?

L'Histoire de George, je l'ai entendue plusieurs fois. Il n'y a rien dans l'histoire qui me semblait irréel. Il a fait une conférence de deux heures. Il a parlé de ce qui s'est passé avec des trémolos dans la voix. On n'a absolument rien décelé. Personnellement, quand j'ai appris que George avait menti sur le fait d'avoir débarqué le 6 juin, j'étais anesthésié. Il nous a dupé mais il y a le fait que ça reste quand même un vétéran. C'est important que l'histoire soit remise exactement dans son contexte mais comment on peut duper des centaines de personnes? Sincèrement je ne sais pas.

Les réactions qu'on peut voir sur Internet montrent que les gens ne lui en veulent pas entièrement parce qu'il s'est quand même battu pour la libération de la France même s'il a menti sur sa participation au Débarquement ?

Les commentaires effectivement sur la parution d'articles de presse ou sur les réseaux sociaux sont effectivement unanimes. Oui il y a eu mensonge. Oui, nous avons été dupé mais il reste un vétéran malgré tout pour beaucoup de personnes qui ont lu son histoire ou qui ont eu l'occasion de le rencontrer au détour d'une cérémonie en juin ou en 2015.

Ce n'est pas la première fois qu'on découvre de faux vétérans du débarquement. comment a-t-il pu tromper aussi longtemps sur sa participation à l'assaut de la Pointe du Hoc ?

Je pense qu'il y a dû y avoir un élément déclencheur. On ne se réveille pas un matin -qu'on soit vétéran ou pas - en disant "je vais inventer un mensonge et le faire perdurer pendant des décennies." Il y a eu un élément déclencheur. Peut-être qu'un jour on saura quel est cet élément. Il s'est mis dans le mensonge, ça c'est sûr. Je pense qu'au fil du temps, ce mensonge est devenu son quotidien. Il a vécu avec et une fois qu'on est dans un mensonge c'est difficile d'en sortir. Malheureusement pour lui, la vérité a fini par éclater. Effectivement il y a eu des cas précédents et peut-être d'autres qu'on ne connaît pas. Les vétérans sont décédés, il en reste très peu. C'est difficile de dire pourquoi il a inventé ce mensonge. Lui seul pourrait nous répondre.