Favars : il vend toute sa collection dédiée à Johnny Hallyday sur Le Bon Coin

"Vend grande collection de Johnny Hallyday". C'est ainsi que Patrice Autef a libellé son annonce passée ce 27 août sur le site Le Bon Coin. "Grande" est presque un mot trop faible pour désigner la collection de cet habitant de Favars, près de Tulle. "J'ai peut-être 3000 objets, au moins" reconnaît-il, sans être tout à fait sûr du nombre d'ailleurs. Il a toutefois un cahier sur lequel il note toutes ses dépenses depuis 25 ans pour sa collection : il en est à 13 000 euros. Sans compter les prix d'une foule d'objets, en particulier des disques. Il les a tous.

Une maison 100 % Johnny

De fait, Patrice Autef a absolument de tout sur son idole. "Je suis fan de Johnny depuis 43 ans" précise-t-il. Outre ses disques il a 400 livres, des affiches de concerts par dizaines, d'innombrables produits dérivés à l'effigie du chanteur, comme des tasses, des mugs, des tabourets de bar, des lampes, des tables de salon en forme de guitare etc. Il a aussi de nombreuses choses qu'il a faites lui-même telles des photos découpées dans des magazines et encadrées, 26 classeurs regroupant des centaines de pages d'articles et autres qui permettent de retracer toute la vie de Johnny. Pour ranger tout ça il a dû entièrement envahir sa maison. Il lui a même fallu créer une pièce dans son garage pour sortir certains objets des cartons.

Aucune pièce de la maison de Patrice Autef n'est pas décorée par des objets sur Johnny, y compris la cuisine, la salle de bains et les toilettes. © Radio France - Philippe Graziani

Pour un fan plutôt que pour la poubelle

Il ne cache pas qu'il aura "un coup au cœur" lorsqu'il verra partir cette incroyable collection. Mais il sera "content" aussi. Car s'il la vend aujourd'hui c'est pour éviter qu'elle finisse dans une brocante quelconque voire à la poubelle. Malade, Patrice Autef veut céder tous ces objets agglutinés depuis toutes ses années avant son départ. "Mes enfants ne veulent pas entendre parler de Johnny" dit-il. Alors il souhaite qu'un fan "comme moi" de Johnny récupère sa collection. C'est pourquoi il se dit même prêt à baisser son prix de vente. Mais il faut tout prendre d'un coup. Il ne veut garder qu'une seule chose : un blouson en cuir à franges réalisé sur mesure pour lui sur le modèle exact de celui de Johnny Hallyday.