Fay-de-Bretagne : une cinquantaine de foyers privés d'Internet et de ligne fixe

À Fay-de-Bretagne, au nord-ouest de Nantes, depuis fin août une cinquantaine de maisons font sans Internet, ni ligne fixe. Des maisons réparties sur plusieurs hameaux, et où le réseau de téléphonie mobile est aléatoire, donc le portable qui pourrait prendre le relais, ne passe pas toujours.

ⓘ Publicité

Tout commence lorsqu'une ligne aérienne est arrachée de manière accidentelle. "Des ouvriers agricoles travaillaient sur un champ, et en traversant la route, les fils étant un peu bas, ils ont été arrachés par l'une des remorques", raconte Arnaud Chateau, l'un des riverains concernés. C'était le 31 août selon cet artisan et la mairie de Fay-de-Bretagne, qui indiquent qu'Orange est alerté quelque jours plus tard. Et depuis, les interventions pour le réparations ne cessent d'être reportées.

"Aucune explication. La seule chose qu'ils vous disent, c'est surtout de bien payer vos factures !" - Arnaud Chateau

"On a des messages régulièrement nous disant que ça va être réparé. De rendez-vous, en rendez-vous, en rendez-vous... Et en fin de compte, ils ne viennent pas. On nous a même fait la farce de nous dire que le 30 septembre ou 1ᵉʳ octobre, la ligne avait été réparée. Aucune explication. La seule chose qu'ils vous disent, c'est surtout de bien payer vos factures !", détaille Arnaud Chateau.

L'artisan de Fay-de-Bretagne explique que désormais on lui raccroche au nez. Pourtant, ce dernier a des devis, des factures et des déclarations de TVA à faire par Internet. Alors depuis, c'est le système D. "Je suis obligé d'utiliser des artifices, c'est-à-dire mon téléphone portable que je mets en accès sur mon PC pour pouvoir travailler."

Pas de ligne fixe

Les lignes téléphoniques fixes sont aussi hors-service. Il y a bien le réseau mobile, mais quel que soit l'opérateur, selon Arnaud Chateau, il est très aléatoire : "Le problème c'est que les gens laissent des messages, et sur un portable quand vous ne captez pas, vous pouvez les recevoir deux, trois ou quatre jours plus tard. Dans le village où j'habite nous avons une personne qui a besoin de la téléassistance, sa femme ne peut communiquer avec personne parce que son portable ne passe pas non plus. Et la téléassistance ne fonctionne pas puisqu'elle passe par le fil".

Prochaine date de rendez-vous annoncée pour une éventuelle réparation : mardi 25 octobre.

La faute à l'externalisation ?

Si les réparations traînent autant, cela s'explique par le choix d'Orange de sous-traiter ce type d'opération selon la CFDT. "C'est la conséquence du choix de l'entreprise d'avoir externalisé cette activité-là qui était le cœur de métier, le savoir-faire des techniciens d'Orange qui est aujourd'hui parti à la sous-traitance, déplore Jérome Tessier, délégué CFDT et représentant du personnel Grand Ouest chez Orange. Les sous-traitants sont formés sur le tard, ne sont pas équipés, sont payés à la tâche. Ils font de leur mieux, faut quand même le souligner, mais très souvent on met des pansements ici ou là sans vraiment régler foncièrement l'état du réseau qui est en train de se dégrader nettement."

Selon lui, l'exemple de Fay-de-Bretagne n'est "pas un cas isolé." Et de poursuivre, qu'au final, ce sont des techniciens d'Orange qui interviennent sur ces situations complexes. Mais que forcément du temps c'est écoulé et "ils ne sont pas forcément bien accueillis par les clients également."

La position d'Orange

De son côté, Orange indique avoir eu connaissance de l'incident un mois plus tard, à savoir le 30 septembre. "Une intervention est prévue la semaine prochaine pour changer les deux poteaux et rétablir les lignes. Orange s’excuse pour la gêne occasionnée. En attendant le rétablissement, Orange met à disposition de ses clients 200 G0 de data sur les abonnements mobile ou le prêt d’une AirBox pour bénéficier d’Internet via le réseau mobile."

Concernant les délais d'intervention, Orange précise qu'ils sont de trois semaines environ pour ce type d'opération. Le groupe de télécommunications met en avant le fait que le changement de deux poteaux doit être réalisé "par des techniciens formés et équipés de matériels spécifiques, notamment de tarière", et que "ces interventions nécessitent des autorisations de travaux qui peuvent prendre entre une semaine et plus de quinze jours selon les cas."