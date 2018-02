Un jeune lycéen algérien de 18 ans, scolarisé à Montpellier et suivi au CHU pour un cancer, se retrouve aujourd'hui menacé d'expulsion. Une centaine de personnes ont manifesté ce lundi midi place des Grands Hommes pour demander au préfet de l'Hérault de lui accorder un titre de séjour.

Fayçal est arrivé en France en novembre 2016, en provenance d'Algérie. C'est dans son pays d'origine qu'un cancer a d'abord été détecté, puis soigné.

Mais ses parents, peu fortunés, habitent loin des centres de soins les plus proches. Ils décident alors de l'envoyer en France, en particulier à Montpellier, ou le jeune homme est d'abord hébergé par des proches.

En tant que mineur, il bénéficie d'un titre de séjour qui lui permet de suivre une scolarité normale. Sa maladie est également prise en charge par les équipes du CHU Lapeyronie. Mais il y a quelques mois, Fayçal souffle 18 bougies. Et la machine administrative, implacable, se met alors en marche.

En octobre 2017, alors qu'il est tout juste majeur, le jeune lycéen algérien reçoit alors une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il est obligé de se présenter tous les deux jours au commissariat. Fayçal se plie à cette obligation, de bonne grâce, jusqu'au jour ou un policier lui brandit un billet d'avion pour l'Algérie.

Il prend peur, décide de ne plus retourner chez ceux qui l'hébergent, et dort à droite et à gauche, tantôt dans une voiture, tantôt dans un garage prêtés par des copains.

Une situation de très grande précarité que les responsables de son lycée, le lycée Georges Frêche, ont découvert il y a très peu de temps.

"La classe de Fayçal a été bouleversée d'apprendre sa situation par les réseaux sociaux" explique Michèle Noé Tazi, conseillère principale d'éducation au lycée Georges Frêche.

"Par peur, il s'est montré très discret sur sa situation. Il n'a pas d'hébergement fixe, mais il vient quand même au lycée. C'est le CHU Lapeyronie qui nous a alerté !"

Fayçal, qui souffre d'un cancer, est en phase de rémission. Mais les médecins de Montpellier qui l'ont pris en charge recommandent clairement dans son dossier médical de maintenir le suivi jusqu'en 2020.

Le contraindre à retourner en Algérie l'obligerait donc non seulement à stopper tout net sa scolarité, alors qu'il rêve de passer son bac en France, mais aussi en cas de récidive à ne plus pouvoir bénéficier des mêmes moyens de traitement que ceux qui lui ont précisément permis de retourner en classe.

Le Réseau Education Sans Frontières a ouvert une pétition en ligne pour lui apporter son soutien.

