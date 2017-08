FC Nantes : bras de fer entre Waldemar Kita et Guillaume Gillet

Sous contrat jusqu'en juin 2018, le milieu de terrain Guillaume Gillet veut quitter le FC Nantes cet été. A 33 ans, le Belge souhaite rejoindre d'ici la fin du mercato le club Grec de l’Olympiakos. Son président Waldemar Kita refuse pour l'instant.

Le torchon brûle entre Waldemar Kita et Guillaume Gillet. En cause, le départ du milieu de terrain belge. A 33 ans, il désire changer d’horizon et relever un dernier challenge en Europe. «Je souhaite rejoindre l’Olympiakos d’ici la fin du mercato» précise l’ancien joueur de Bastia passablement irrité. Remplaçant à Lille où les Canaris se sont inclinés 3/0 ce dimanche, le Belge, sous contrat jusqu’en 2018 avec le FCN, n’avait jamais vécu cette situation en Ligue 1 avec les Canaris.

#FCN Kita : "Gillet ? C'est pas très professionnel. C bien beau de vouloir partir mais il etait content de venir. Faut arreter ce cinéma". — Grégory Jullian (@gregory_jullian) August 6, 2017

Waldemar Kita n’entend pas céder

Le président du FC Nantes entend se montrer ferme sur ce dossier. «C’est bien beau de vouloir partir mais il était content de venir. Il devrait se remettre au travail. On s’entraîne. On joue. On ne s’entraîne pas. On ne joue pas» affirme le président nantais. «Nous nous sommes vus il y a quinze jours. Nous nous sommes mis d’accord pour le futur. Ce cinéma ne doit pas continuer. Cela n’est ni bon pour lui, ni pour nous. Je souhaite qu’il reste au FC Nantes» conclut le président nantais.

Le mercato se termine le 31 août.