FC Nantes : les joueurs ramènent la coupe de France à la maison ce dimanche après-midi

Après avoir décroché la quatrième Coupe de France de l'histoire du club, les joueurs du FC Nantes ramènent le trophée à la maison, ce dimanche après-midi. Ils le présenteront aux Nantais à 17h, place Foch, avant d'être reçus à la mairie.

Place Foch, cours Saint-Pierre et Saint-André

Le dispositif sera assez similaire à ce qui a été mis en place pour permettre à près de 20.000 spectateurs de suivre la rencontre sur deux écrans géants, cours Saint-Pierre et Saint-André, ce samedi soir. Les supporters qui veulent voir le trophée et acclamer l'équipe pourront accéder à la zone à partir de 15 heures par trois entrées : rue Tournefort, rue Georges Clémenceau et rue Henri IV.