FC Nantes : des supporters de la Brigade Loire s'invitent à Angers et perturbent la rencontre

Le match de la 29e journée de Ligue 1 entre Angers et Amiens a été brièvement interrompu samedi, en première période, par des supporteurs nantais de la Brigade Loire, interdits de déplacement dimanche à Reims par un arrêté ministériel.

Vers la 10e minute de jeu, des fusées éclairantes ont été projetées sur la pelouse, dans un coin du stade Raymond-Kopa, incitant l'arbitre Benoît Millot à interrompre la partie quelques minutes.

Des drapeaux du principal groupe de supporteurs nantais, la Brigade Loire, aux couleurs vert et jaune du club, ont ensuite été déployés, ainsi qu'une banderole destinée à marquer l'événement.

On a 20 ans et on vous emmerde