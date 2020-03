FC Nantes : le groupe ultra la Brigade Loire lance une cagnotte pour les soignants

Le groupe de supporters du FN Nantes la Brigade Loire a lancé une cagnotte en ligne pour soutenir les soignants ce vendredi, et a récolté plus de 10 000 euros en une journée.

La cagnotte lancée par le groupe d'ultras la Brigade Loire a rassemblé plus de 10 000 euros de dons en une journée seulement. Les supporters du FC Nantes veulent aider financièrement, mais appellent aussi à respecter au maximum le confinement.

10 000 euros récoltés en une journée

Sur le lien de la cagnotte, la Brigade Loire a laissé un message à destination des _"habitués de la tribune Loire_, le peuple jaune et vert dans sa globalité et plus largement, tous les Nantais et les amoureux de notre ville". Il en appelle à leur générosité, à leur soutient aux soignants pas tous les moyens possibles, comme la "mise à disposition de logements", mais aussi de respecter les règles de confinement.

Force à nos soignants."

"Force à nos soignants", "mes pensées pour tous les personnels soignants _et vos familles_" : beaucoup de mots à destination du personnel soignants ont été laissés par les contributeurs.